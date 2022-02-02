Еще один кроссовер Kia: скоро в продаже

Он похож на Seltos, но крупнее. И посадочных мест больше — шесть, а то и семь.

Под именем Kia Carens за 20 лет выпустили три поколения компактвэнов. После трехлетнего перерыва имя Carens возродили на индийском рынке. И — сообразно моде — теперь это паркетник.

Вкладываться с нуля не стали, а взяли за основу хорошо знакомый в России кроссовер Seltos. Относительно него Carens больше на 150 мм по колесной базе и на 170 мм в длину. Высота машины получилась 1700 мм, клиренс — приличные 195 мм.

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Внешность полностью оригинальная, но в корпоративном стиле Kia. По агрегатам Carens не отличается от того Селтоса, который продается в Индии. Его предлагают с бензиновым атмосферником 1.5 с «ручкой» или вариатором, наддувным 1.4 с преселективом и дизелем 1.5 в тандеме с классическим автоматом. Мощность — 115, 140 и 115 сил соответственно. Полный привод не предусмотрен.

Три ряда сидений стоят на всех Каренсах, но общее количество посадочных мест варьируется — шесть или семь. В числе наворотов есть вентиляция передних сидений, 64‑цветная фоновая подсветка, музыка от Bose. Медиасистема может быть с дисплеем на 8 или 10,25 дюйма.

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По нашим данным, поставки Каренса в Россию пока не планируются. А в Индии и некоторых других странах он поступит в продажу уже этой весной.

Зато у нас будут продавать (и собирать) новый Kia Sportage.

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Фото: Kia