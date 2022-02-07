Над выделенкой «кирпич». А на такси можно? — ответ главы ГИБДД — журнал За рулем

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Над выделенкой «кирпич». А на такси можно? — ответ главы ГИБДД

Можно — но только в том случае, если такси маршрутное.

В Москве над многими выделенками висит «кирпич». Разъясните, можно ли по ним ездить такси или нет?

Артем, г. Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В соответствии с Правилами дорожного движения (приложение 1) дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» распространяется на все транспортные средства, кроме маршрутных, к которым относятся автобусы, троллейбусы и трамваи.

Таким образом, действие знака 3.1 распространяется и на такси.

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Фото: «За рулем» и Замир Усманов/ТАСС

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