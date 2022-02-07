В Москве над многими выделенками висит «кирпич». Разъясните, можно ли по ним ездить такси или нет?
Артем, г. Москва
|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В соответствии с Правилами дорожного движения (приложение 1) дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» распространяется на все транспортные средства, кроме маршрутных, к которым относятся автобусы, троллейбусы и трамваи.
Таким образом, действие знака 3.1 распространяется и на такси.
Материалы по темеВодитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!Новые штрафы с камер: 500 рублей, 1500 и специально для таксистов3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?
Материалы по темеПринять участие в розыгрыше автомобилей
- Как оспорить штраф за невидимые знаки и разметку, рассказано тут.
- Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки должны находиться в багажнике любого автомобиля. Ну а оучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: «За рулем» и Замир Усманов/ТАСС