Две новинки Chevrolet: кроссовер и седан — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Две новинки Chevrolet: кроссовер и седан

Tracker нового поколения и седан Onix приедут к нам из Узбекистана.

Материалы по теме
Новая Лада Веста и все-все-все! 12 главных новинок 2022 года

Помните некогда популярный в России кроссовер Opel Mokka? У него был клон под именем Chevrolet Tracker, и небольшую партию этих машин успели завезти к нам перед уходом GM с российского рынка. Теперь Tracker выпускается уже в следующем поколении и во втором полугодии 2022‑го может снова появиться в продаже. Завод УзАвтоМоторс в Асаке собрал несколько предсерийных экземпляров, а массовый выпуск собирается наладить летом.

Чуть позже предприятие освоит и седан Onix. Как и  Tracker, он построен на модульной платформе GEM, что уже потребовало серьезной модернизации производства. План — до 80 тысяч автомобилей в год. Выглядит излишне оптимистично, если учесть, что крупнейший из доступных рынков сбыта — это Россия, где Chevrolet после последнего перезапуска бренда совсем не жалуют.

Тем более что на современный Tracker низкой цены не будет.

Две новинки Chevrolet: кроссовер и седан

Две новинки Chevrolet: кроссовер и седан

Материалы по теме
Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!5 приемов, чтобы урвать машину без дилерских накруток в 2022-м3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

Материалы по теме
Шевроле остановил продажи — проверили слух

При длине 4270 мм Tracker попадает в одну нишу с Кретой. Коробка у него «правильная» — классический 6‑ступенчатый автомат. Но полного привода на продающихся в Узбекистане машинах нет, а трехцилиндровый мотор вряд ли вызовет симпатии россиян: 125‑сильный «турболитр» — это несерьезно. Впрочем, с локализацией гамма может расшириться.

Фото: Chevrolet

Наше новое видео
31 секунда до 100 км/ч и «танцы с бубном» при запуске... Да, это Mercedes!
Toyota RAV4 на вторичке: 2 серьезные проблемы и куча мелких недочетов
Самый нужный грузовик в России: 5 поводов, чтобы удивиться

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров3271
Оцените материал
1:—1

Отзывы о Chevrolet Tracker

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: