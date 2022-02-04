Две новинки Chevrolet: кроссовер и седан

Tracker нового поколения и седан Onix приедут к нам из Узбекистана.

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Помните некогда популярный в России кроссовер Opel Mokka? У него был клон под именем Chevrolet Tracker, и небольшую партию этих машин успели завезти к нам перед уходом GM с российского рынка. Теперь Tracker выпускается уже в следующем поколении и во втором полугодии 2022‑го может снова появиться в продаже. Завод УзАвтоМоторс в Асаке собрал несколько предсерийных экземпляров, а массовый выпуск собирается наладить летом.

Чуть позже предприятие освоит и седан Onix. Как и Tracker, он построен на модульной платформе GEM, что уже потребовало серьезной модернизации производства. План — до 80 тысяч автомобилей в год. Выглядит излишне оптимистично, если учесть, что крупнейший из доступных рынков сбыта — это Россия, где Chevrolet после последнего перезапуска бренда совсем не жалуют.

Тем более что на современный Tracker низкой цены не будет.

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При длине 4270 мм Tracker попадает в одну нишу с Кретой. Коробка у него «правильная» — классический 6‑ступенчатый автомат. Но полного привода на продающихся в Узбекистане машинах нет, а трехцилиндровый мотор вряд ли вызовет симпатии россиян: 125‑сильный «турболитр» — это несерьезно. Впрочем, с локализацией гамма может расшириться.

Какие автомобили появятся в продаже в России в 2022 году, узнайте из календаря «За рулем».

Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.

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Фото: Chevrolet