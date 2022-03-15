«Чайка» (не)высокого полета: двери-крылья и мотор от мотоцикла

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В конце 1950‑х на кафедре колесных машин МВТУ имени Н. Э. Баумана создали микролитражку «Чайка» со стеклопластиковым кузовом, весившим всего 47 кг.
Позднее эту же машинку называли МВТУ, дабы избежать путаницы с именитым газовским автомобилем.
Мотоциклетный моторчик, расположенный сзади, разгонял 400‑килограммовый автомобиль до скорости, по разным данным, от 55 до 75 км/ч. Двери откидывались вверх, напоминая при этом крылья чайки. Заднее стекло скошено против хода: конструкторы полагали, что в дождь это поможет ему оставаться чистым. Машинка экспонировалась на ВДНХ, откуда уехала в запасники Политехнического музея.
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Фото: МВТУ имени Н. Э. Баумана