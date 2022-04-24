Как ВАЗ‑2106, но лучше: забытый проект 80-х — журнал За рулем

Как ВАЗ‑2106, но лучше: забытый проект 80-х

Необычный автомобиль существовал в пяти экземплярах.

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В начале 80‑х группа энтузиастов — художник, скульптор и слесарь — решила создать эксклюзивный четырехместный автомобиль на базе ВАЗ‑2106.

Раму сварили из уголков и швеллеров, кузов сделали из стеклоткани, пропитанной эпоксидкой. Так появился самодельный легковой автомобиль «Меркурий», который называли «младшим братом» самодельного же спорткара Спорт‑900 КД, разработанного на базе агрегатов ЗАЗ‑965А энтузиастами из НАМИ в начале 60‑х годов.

Всего было построено пять таких машин.

Как ВАЗ‑2106, но лучше: забытый проект 80-х

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в 1001 году в Калуге придумали автомобиль с салоном-трансформером, предназначенный для полукустарной сборки в гаражах?

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Фото: из архива автора

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