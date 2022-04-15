Все новые машины едут одинаково: да/нет? — журнал За рулем

Все новые машины едут одинаково: да/нет?

Эксперты «За рулем» отмечают разницу в ездовых качествах, даже если сравнивают автомобиль предыдущего поколения с его наследником. И далеко не всегда преимущества на стороне новичка.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

— Не кажется ли вам, что при испытаниях новых автомобилей уже нет смысла проверять их ездовые качества: они все едут нормально. Может, упор стоит делать на эргономику и оснащение?

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— Не все автомобили едут одинаково. Доказательства приносит едва ли не каждый новый тест. Даже если машина предыдущего поколения вела себя на дороге хорошо, это вовсе не значит, что ее наследница будет так же безупречна.

Возьмем Kia Ceed. До рестайлинга все машины были с задней независимой подвеской. После обновления на машины с базовым мотором 1.6 ставят обычную полузависимую балку — управляемость пострадала.

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До рестайлинга у всех Сидов сзади была многорычажная подвеска. У обновленной машины она сохранилась только для версий с турбомотором и роботом. На машины с атмосферными двигателями теперь устанавливают подвеску попроще — с упругой поперечной балкой.


Таких примеров много — в том числе и среди самых свежих тестов. Поэтому мы по-прежнему будем оценивать новые автомобили по всем потребительским свойствам.


У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].


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Отзывы о Kia Ceed (7)

Kia 2015 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании

Недостатки:

единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))

Комментарий:

4 года машине, пробег 82000 — полет нормальный, только ограничитель задней двери менял

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