Штраф за среднюю скорость упразднили? А он вернется!

В Общественной палате РФ обсудили работу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Есть интересные новости. И будут новые камеры.

Перед выездом на эту встречу главред «За рулем» Максим Кадаков задал в сообществе YouTube-канала «За рулем» вопрос: как преобразовать работу камер? Выяснилось, что больше всего наших автомобилистов раздражает зашкаливающая частная инициатива — когда частники расставляют камеры там, где попало, а не там, где они действительно необходимы. Попросту стригут деньги.

Вопиющих случаев столько, что невозможно перечислить. Вот лишь один из них от нашего читателя:

«На участке трассы Орел — Тамбов ездит частный автомобиль, за задним стеклом которого установлен комплекс видеофиксации, он своим движением всячески провоцирует водителей на нарушения, и тем приходят в итоге штрафы».

Всё в порядке?

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Между тем Минтранс, органы организации дорожного движения (в Москве это ЦОДД, представители которого тоже участвовали во встрече) и производители камер уверяют, что у нас всё более-менее в порядке.

Во-первых, говорят они, все камеры находятся на балансе государства. И это, кстати, правда. Частники камерами не владеют, вне зависимости от договорных условий с местными властями. Частные структуры лишь эксплуатируют камеры и обслуживают их.

Во-вторых, говорят нам, есть весьма подробная методика Минтранса о порядке и местах установки камер. А еще есть федеральные законы, ГОСТ и масса других аргументов, которые регулируют эту деятельность. И это тоже правда.

Но дело в том, что решение о расстановке камер принимают органы ГИБДД и балансодержатели автодорог. А подробная методика Минтранса, которая регламентирует, где можно ставить камеры, а где нельзя, носит лишь рекомендательный характер.

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Правда, есть еще прокуратура, которая вправе осуществлять проверку в отношении региональных властей и региональных органов ГИБДД. В Москве и Московской области прокуратура периодически приходит и говорит: вот методика Минтранса, она носит рекомендательный характер, но будьте добры ее исполнять. Где у вас очаги аварии и где расположены камеры — ну-ка, покажите! А в регионах к этому относятся по-другому: рекомендательная методика? Спасибо, не надо, мы тут сами как-нибудь камеры расставим.

И расставляют как нравится. Даже в Москве и Московской области зачастую так же, хотя вроде бы за этим следит прокуратура. Ремонта нет как месяц — но временные знаки стоят, камера висит, штрафы приходят пачками. Есть стационарные камеры, но тут же на прикормленном месте стоит передвижная камера на Гранте или Транзите — и собирает дополнительную дань. Знак 70 без причины, где можно ехать 110. И камера.

Больше штрафов!

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В 2021 году Россия вновь установила мировой рекорд: камеры выписали нам 160 млн штрафов! Мы по этому показателю абсолютные лидеры. В общей сложности с камер начислено штрафов за нарушения ПДД на 104 млрд рублей! Кроме того, нас штрафовали инспекторы (это плюс 14 млрд рублей), а еще нас штрафовали за неоплату парковки, но это отдельная статья бюджета.

Камер будет больше. Только в Московской области в течение года установят 600 новых камер. Другие регионы тоже раскручивают тему. Если у вас пока еще мало камер, то это временно.

В перспективе в ПДД и КоАП введут понятие средней скорости — и снова будут штрафовать за среднюю скорость.

Постепенно ведется расширение функционала камер. Уже сейчас они могут штрафовать по 60 видам нарушений! Просто пока еще не везде появляются камеры нового типа или не везде обновлено программное обеспечение.

Ведется усиленная работа над протаскиванием сервиса типа «Помощник Москвы» — чтобы штрафовать водителей мог каждый прохожий со своего мобильного телефона.

А как надо?

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Позитивом можно считать лишь общее согласие с тем, что нужно дать ГИБДД право автоматом отменять ошибочные штрафы с камер. Сейчас даже при массовых ошибках в работе камер (допустим, ремонт дороги, а водителей штрафуют за объезд через разделительную) отменить наложенные штрафы ГИБДД имеет право только при личном обращении штрафников. Выписали 10 тысяч штрафов — значит, 10 тысяч человек должны написать заявление. Вопиющее безобразие.

Есть понимание и того, что у водителей должна быть возможность легко и в электронном виде оспаривать штрафы. Такая возможность появилась в некоторых регионах через Госуслуги, но по факту это работает криво либо не работает вовсе.

Хотя самым правильным было бы отказаться от частно-государственного партнерства в расстановке и эксплуатации камер, ввести ограничение количества камер и жесткий контроль за их установкой.

Законопроект уже в работе. Я буду держать вас в курсе.

Генпрокуратура готовит поправки к законодательству о дорожных комплексах.

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