Поначалу они казались дикими и ошибочными, а постепенно стали привычными.

1. Ремень вместо цепи

— А если порвется в дороге, тогда чего? На капремонт?

Сегодня ременные моторы составляют примерно половину от общего объема произведенных двигателей.

В нашей стране цепь привода ГРМ заменили ремнем с появлением ВАЗ‑2105. Бывалые качали головами: к ремням доверия не было. Да и откуда ему было взяться, если даже генераторные ремни то и дело разлетались на куски. А если ремень, скажем, расквасится от попадания масла, то его кончина резко ускорится.

Постепенно страхи поутихли, а против цепных приводов скопился компромат. Дескать, цепь гремит, тяжелая, увеличивает габариты мотора, вытягивается. При этом менять ее намного сложнее, чем ремень, а по ресурсу сегодня выигрыша практически нет.

2. Вклеенное стекло

— Это придумали, чтобы цену задрать — не иначе! И как его менять, если камень словишь?

Вклеенные стекла повышают жесткость кузова, да и украсть их проблематично.

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Многолетняя эксплуатация машин со стеклами на обычных резиновых уплотнителях была настолько естественной, что появление первых вазовских «десяток» с вклеенными стеклами вызвало недоумение — зачем? И устанавливать долго, и менять противно.

Однако недоверие потихоньку улетучилось — как минимум потому, что кража ветровых стекол с тех же ВАЗ‑2110 стала невозможной. Кроме того, выяснилось, что клеи-герметики, в отличие от резины, не дубеют и не начинают со временем пропускать воду, а герметичность монтажа препятствует образованию очагов коррозии. Наконец, вклеенное стекло является элементом жесткости кузова, образуя с ним единый силовой каркас.

3. Хлипкий бампер

— Ну, артисты — совсем в Тольятти спятили! У нее же бампер пластмассовый!

Пластмассовый бампер ВАЗ‑2107 многим казался бесполезным.

К новой модели ВАЗ‑2107 недоверчиво подходили и трогали руками бампер — издали тот напоминал прежний, с модели 2105. Но при рассмотрении — какая-то хилая игрушка. А ведь бампер обязан быть массивным, металлическим — как на ГАЗ‑21, Москвиче‑403 и на всех прежних Жигулях!

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Шок был сильный — посыпались гневные письма «наверх». В начале 80‑х никому не хотелось верить, что отныне обязанностью бампера является защита кузова от повреждений при столкновениях на скоростях всего лишь до 4 км/ч: таковы были требования безопасности.

Сегодня же тоненький пластик, окрашенный в цвет кузова, уже никого не смущает. Но при этом за ним у большинства машин прячется силовой металлический брус — приваренный к лонжеронам на дешевых автомобилях вроде Ларгуса, и отъемный, на болтах, у более дорогих моделей.

4. Распашные дворники

— Ни черта не видно — кто придумал дворники, которые центр стекла не захватывают?!

С распашными дворниками центр ветрового стекла порой оставался неочищенным.

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Когда дворники с распашной системой стояли на той же Победе с ветровым стеклом из двух половинок, то и претензий особых не было: радовались тому, что есть. Симметричная система очистки казалась естественной — а как еще-то?

А вот на Волге ГАЗ‑21 с единым стеклом сразу возникло недовольство: стало очевидным, что центр оставался неохваченным. Поэтому распашную систему на какое-то время отправили в отставку, пока не появилась возможность заставить дворники работать с перекрытием очищаемых зон, захватывая максимальную площадь стекла. В такой схеме синхронизация работы поводков осуществляется не тягами, а электроникой (Ford Focus 3, Honda Civic и Opel Meriva). А на автомобилях Seat Leon и Altea распашные дворники парковались внутри передних стоек, вертикально — неочищаемых зон не оставалось вовсе!

5. Аллигаторов тьма

— Если такой капот вдруг откроется на ходу — хана! Полная потеря видимости!

Многие «аллигаторные» капоты имели привычку открываться от напора встречного воздуха.

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Поэтому у большинства автомобилей в нашей стране капоты в 70–80 годах открывались вперед. Такими были самые массовые Москвичи и Жигули. Обслуживать мотор было довольно неудобно, а для доступа к радиатору, приводу ГРМ и насосу охлаждающей жидкости часто снимали капот. Особенно если автомобиль неновый и «крученым» крепежом капота уже было никого не испугать.

С массовым распространением переднего привода доступ к двигателю с капотом, имеющим петли спереди, стал совсем неудобным. В итоге все заводы перешли к капотам аллигаторного типа. Только иногда они и вправду самооткрываются. Но это случается обычно после некачественного ремонта замка или после деформации передней части во время аварии.

6. Нерегулируемый развал

— Конченый этот Opel Kadett. Развал неправильный — и не отрегулировать!

Объединение амортизаторной стойки с поворотным кулаком исключило ­возможность регулировки развала.

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На первых иномарках, хлынувших в нашу страну в 90‑е годы, автолюбители увидели странное техническое решение. Из всех углов установки колес конструкторы оставили возможность регулировать только схождение. На том же Кадете амортизаторная стойка и поворотный кулак были одним целым. Владельцам Волг, Москвичей и Жигулей, которые с придыханием произносили слова «мне поправили кастор, теперь как по рельсам», такое было непривычно и даже страшно. А ведь если углы установки колес вышли за пределы допусков, это свидетельствует о деформации кузова либо элементов подвески.

Зато теперь почти все современные автомобили, за исключением рамных внедорожников и спорткаров, имеют такую конструкцию передней подвески, что регулировать кроме схождения нечего. Справедливости ради отметим, что на автомобилях с независимой задней подвеской появилась регулировка углов установки задних колес, чего на заднем мосту в виде балки, например, у Жигулей, и быть не могло.

7. Зачем такой автомат

— Поменяйте бракованную машину на новую или поставьте педаль сцепления!

Низкая надежность первых АКП на Волге заставила многих пользователей поверить в порочность самой идеи.

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Именно такие жалобы начали приходить на Горьковский автомобильный завод после того, как в 1957 году первые ГАЗ‑21 с автоматической коробкой передач пошли в серию. Часть владельцев вообще не могли освоить инновацию, а другие стали нещадно эксплуатировать машину, перегревая АКП, которая в результате быстро выходила из строя.

Обслуживание сложного агрегата налажено не было. Поэтому почти все автоматы были заменены на обычные механические трехступки. Завод тоже быстро сориентировался и свернул выпуск ГАЗ‑21 с автоматами. А нынче большая часть покупателей новых автомобилей выбирает именно двухпедальные автомобили — с гидромеханическим автоматом, вариатором или роботом.

* * *

Не стоит сомневаться в том, что многие современные решения, вызывающие сегодня недовольство и критику, со временем также станут привычными. Но мы узнаем об этом разве что через десяток лет.

Самые странные решения автопрома мы собрали тут.

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Фото: из архива «За рулем» и depositphotos.com