Большой седан по разумной цене - выбор «За рулем»

По размерам Hyundai i40 — между Элантрой пятого поколения и «седьмой» Сонатой, причем ближе к Сонате.
Разработан в Германии для европейского рынка.
C 2013 года собирали в Калининграде — седан и универсал (шестая часть машин на вторичке). Агрегатная база общая со многими моделями Hyundai/Kia.
Рестайлинг дошел до нас летом 2015 года: освежили дизайн и электронику, добавили дизель в сочетании с роботизированной коробкой.
Достоинства
- Щедрое оснащение при умеренной цене.
- Просторный салон, высокий уровень безопасности.
Недостатки
- Слабое ЛКП: облезают бамперы, крышка багажника и рестайлинговая решетка радиатора.
- Европейский клиренс 147 мм.
Моторы
Бензиновые атмосферники 1.6 (135 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) — шумные, подтекают, но досконально изучены и считаются беспроблемными. Ресурс при хорошем обслуживании свыше 250–300 тысяч км. Задиры в цилиндрах в большинстве случаев — результат высоких нагрузок на холодные моторы или попыток сэкономить на масле. При повышении расхода масла желательно промыть всю масляную систему — это помогает.
Машины с 1.6 наперечет, и этот двигатель сочетается только с МКП.
Турбодизель 1.7 (141 л.с.) отличается очень нежной топливной аппаратурой, что по нынешним временам норма. Но даже при идеальном уходе быстро накапливает нагар. Мотор у нас редкий, но на вторичке есть дизельные i40 c пробегом за 200 тысяч км. Связываться с дизелем, впрочем, мало желающих, поскольку сотрудничает он только с роботизированной коробкой, надежность которой далека от идеала.
Коробки передач
Механика докучает только тугими переключениями в непрогретом состоянии. Иногда причиной были поломки узла сцепления.
Гидроавтомат надежен и стоек. Толчки и рывки при переключениях могут начаться к 100 тысячам км, но обычно лечатся заменой масла, и даже с рывками автомат нередко держится до 200 тысяч км.
Робот с двумя «сухими» сцеплениями конструктивно близок к немецкому DSG и страдает тем же недомоганием: сцепления часто требуют ремонта в интервале 50–100 тысяч км.
Эксплуатационные болячки
- Ходовая заточена под европейский «паркет», а потому довольно слабая. На наших обычных дорогах уже после 50 тысяч км есть риск вывести из строя ступичные подшипники и передние амортизаторы. При рестайлинге поменяли конструкцию ступицы — замена подшипника стала возможна только в сборе. Шаровые опоры запрессованы в рычаг, их срок службы — около 100 тысяч км.
- Постукивание в рулевом управлении — болезнь системная. Смазка, замена пластиковых втулок или всей рейки помогает ненадолго.
- Из электроники самое уязвимое звено — камера заднего вида. Герметичность узла быстро нарушается, от грязи и влаги закисают контакты. На машинах первых лет выпуска часто отказывали дневные ходовые огни, что приводило к сложному и дорогому ремонту. Эпизодически хандрит кондиционер — иногда обмерзает испаритель, иногда отказывает компрессор.
- Дорожный просвет на многих машинах наращивали установкой проставок или применением шин нештатной размерности, хотя и то, и другое запрещено.
Универсалы на вторичке дороже седанов на 100–300 тысяч рублей.
Самое массовое предложение на вторичке: i40 2.0 АКП
Оптимальный выбор: i40 2.0 АКП
За те же деньги: Kia Cerato, Nissan Teana, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta
- 7 автомобилей, которые обожают таксисты, — тут. Не попадитесь!
- Хотите сэкономить? Широкий выбор запасных частей и расходных материалов под торговой маркой «За рулем» позволит вам это сделать! Полный ассортимент и список продавцов можно посмотреть по ссылке.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.