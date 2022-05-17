Большой седан по разумной цене - выбор «За рулем»

Hyundai i40 (2012-2017 годы выпуска) - не из тех автомобилей, которые часто ломаются.

Материалы по теме Большой автомобиль за 800 000 рублей? Вот 6 лучших предложений вторички

По размерам Hyundai i40 — между Элантрой пятого поколения и «седьмой» Сонатой, причем ближе к Сонате.

Разработан в Германии для европейского рынка.

C 2013 года собирали в Калининграде — седан и универсал (шестая часть машин на вторичке). Агрегатная база общая со многими моделями Hyundai/Kia.

Рестайлинг дошел до нас летом 2015 года: освежили дизайн и электронику, добавили дизель в сочетании с роботизированной коробкой.

Hyundai i40

Достоинства

Щедрое оснащение при умеренной цене.

Просторный салон, высокий уровень безопасности.

Багажник достаточный: заявлено 525 л у седана и 553 л у универсала (на фото). Проблема может возникнуть при выгрузке — сложно дотянуться до самой глубины.

Недостатки

Слабое ЛКП: облезают бамперы, крышка багажника и рестайлинговая решетка радиатора.

Европейский клиренс 147 мм.

Моторы

Материалы по теме 2 литра и 7 проблем популярного мотора Hyundai (и Kia)

Бензиновые атмосферники 1.6 (135 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) — шумные, подтекают, но досконально изучены и считаются беспроблемными. Ресурс при хорошем обслуживании свыше 250–300 тысяч км. Задиры в цилиндрах в большинстве случаев — результат высоких нагрузок на холодные моторы или попыток сэкономить на масле. При повышении расхода масла желательно промыть всю масляную систему — это помогает.

Машины с 1.6 наперечет, и этот двигатель сочетается только с МКП.

Турбодизель 1.7 (141 л.с.) отличается очень нежной топливной аппаратурой, что по нынешним временам норма. Но даже при идеальном уходе быстро накапливает нагар. Мотор у нас редкий, но на вторичке есть дизельные i40 c пробегом за 200 тысяч км. Связываться с дизелем, впрочем, мало желающих, поскольку сотрудничает он только с роботизированной коробкой, надежность которой далека от идеала.

Коробки передач

Материалы по теме Честные отзывы владельцев автомобилей

Механика докучает только тугими переключениями в непрогретом состоянии. Иногда причиной были поломки узла сцепления.

Гидроавтомат надежен и стоек. Толчки и рывки при переключениях могут начаться к 100 тысячам км, но обычно лечатся заменой масла, и даже с рывками автомат нередко держится до 200 тысяч км.

Робот с двумя «сухими» сцеплениями конструктивно близок к немецкому DSG и страдает тем же недомоганием: сцепления часто требуют ремонта в интервале 50–100 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Ходовая заточена под европейский «паркет», а потому довольно слабая. На наших обычных дорогах уже после 50 тысяч км есть риск вывести из строя ступичные подшипники и передние амортизаторы. При рестайлинге поменяли конструкцию ступицы — замена подшипника стала возможна только в сборе. Шаровые опоры запрессованы в рычаг, их срок службы — около 100 тысяч км.

Постукивание в рулевом управлении — болезнь системная. Смазка, замена пластиковых втулок или всей рейки помогает ненадолго.

Из электроники самое уязвимое звено — камера заднего вида. Герметичность узла быстро нарушается, от грязи и влаги закисают контакты. На машинах первых лет выпуска часто отказывали дневные ходовые огни, что приводило к сложному и дорогому ремонту. Эпизодически хандрит кондиционер — иногда обмерзает испаритель, иногда отказывает компрессор.

Дорожный просвет на многих машинах наращивали установкой проставок или применением шин нештатной размерности, хотя и то, и другое запрещено.

Универсалы на вторичке дороже седанов на 100–300 тысяч рублей.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков





2011: пять звезд. Водитель/пассажир — 92%, ребенок — 86%, пешеход — 43%, системы безопасности — 86%.

Самое массовое предложение на вторичке: i40 2.0 АКП

Оптимальный выбор: i40 2.0 АКП

За те же деньги: Kia Cerato, Nissan Teana, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta