Короткого замыкания удастся избежать с помощью отрезка резинового шланга.

При ремонте электрооборудования на автомобиле нужно снимать с батареи минусовой провод во избежание короткого замыкания. Но на некоторых автомобилях (Лада Калина, Гранта) его невозможно далеко убрать.

Я в таких случаях надеваю на клемму АКБ подходящий по диаметру отрезок резинового шланга, что исключает возможность «самостоятельного» замыкания провода.

Ф. Галеев, Башкортостан

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Кстати: если аккумулятор выработал свой срок, его остается только заменить — продлить ему жизнь не получится. Но если потери тока происходят из-за плохой проводки, побороться с этим действительно можно, зачистив все контакты, пусть даже с виду они кажутся вполне рабочими. Или «бросив» дублирующий провод от минусовой клеммы аккумулятора к зачищенному от коррозии болту на двигателе или коробке передач поближе к стартеру.

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Фото: Ф. Галеев