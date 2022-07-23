Простой совет — пригодится всем, кто работает с электрикой — журнал За рулем

Простой совет — пригодится всем, кто работает с электрикой

Короткого замыкания удастся избежать с помощью отрезка резинового шланга.

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При ремонте электрооборудования на автомобиле нужно снимать с батареи минусовой провод во избежание короткого замыкания. Но на некоторых автомобилях (Лада Калина, Гранта) его невозможно далеко убрать.

Я в таких случаях надеваю на клемму АКБ подходящий по диаметру отрезок резинового шланга, что исключает возможность «самостоятельного» замыкания провода.

Ф. Галеев, Башкортостан

Простой совет — пригодится всем, кто работает с электрикой

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Кстати: если аккумулятор выработал свой срок, его остается только заменить — продлить ему жизнь не получится. Но если потери тока происходят из-за плохой проводки, побороться с этим действительно можно, зачистив все контакты, пусть даже с виду они кажутся вполне рабочими. Или «бросив» дублирующий провод от минусовой клеммы аккумулятора к зачищенному от коррозии болту на двигателе или коробке передач поближе к стартеру.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Фото: Ф. Галеев

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