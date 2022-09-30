Как спорткар превратили в лимузин (без клея БФ не обошлось!) — журнал За рулем

Как спорткар превратили в лимузин (без клея БФ не обошлось!)

Машина с условным названием ЗИЛ‑112/3 послужила передвижной лабораторией для отладки будущего правительственного ЗИЛ-111.

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Семейство спортивных автомобилей ЗИС‑112, появившееся в 1951 году, имело одно необычное воплощение. В 1956 году был создан спорткар с условным названием ЗИЛ‑112/3.

В 1956-м построили автомобиль, который условно именовали ЗИЛ-112/2 (в середине 1956-го эпоха ЗИСов завершилась). К трубчатому каркасу крепили панели кузова из стеклоткани и бумажных сот, пропитанных клеем БФ. Подвески взяли у серийного ЗИС-110, мотор мощностью 170 л. с. — от него же, но форсированный, с четырьмя карбюраторами. На этой машине в 1956-м Борис Курбатов стал бронзовым призером чемпионата СССР. В том же первенстве участвовал и еще один необычный автомобиль — ЗИЛ-112/3. Начинка его была такой же, как у версии 112/2, а дизайн... Не исключено, что кузов взяли от Кадиллака и переделали.

Как спорткар превратили в лимузин (без клея БФ не обошлось!)Этот ЗИЛ с кузовом в американском стиле выходил на гонки в середине 1950-х.
Этот ЗИЛ с кузовом в американском стиле выходил на гонки в середине 1950-х.

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Очертания стекловолоконного кузова спереди напоминали автомобиль «Москва» — прототип будущего ЗИЛ‑111. Скорее всего, машина служила, в том числе, своего рода передвижной лабораторией для изучения установки на будущий правительственный автомобиль тех или иных узлов.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?

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Фото: из архива «За рулем»

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