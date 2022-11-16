Тест на память: каким был первый Запорожец, знаете?

Подсказка: на полях он в два счета обставлял американский Fordson.

Трактор Запорожец — один из первых советских тракторов. Выпускался с 1923 года на заводе Сельмашсиндиката «Красный Прогресс» (впоследствии — дизелестроительный завод имени С. М. Кирова Запорожской области).

Убогая, на современный взгляд, конструкция оказалась удивительно живучей и надежной.

Трактор приводился в действие 12‑сильным одноцилиндровым нефтяным двигателем с зажиганием смеси от запальной головки, которую перед пуском двигателя разогревали до каления. Топливо подавалось самотеком.

Чтобы не применять сложный в изготовлении дифференциал, сзади устанавливали одно ведущее колесо. Задний ход — реверсом двигателя, коробки передач не было. Момент от двигателя передавался через фрикционную муфту с обшивкой из сыромятной кожи.

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По имеющимся сведениям, простецкая конструкция на практике переигрывала американский Fordson как по скорости вспашки, так и по экономичности. А ухаживать за ней мог даже обычный крестьянин.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России существует автодорожный тоннель глубиной 900 метров?

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Используя лыжные крепления установленные на багажные дуги, вы сможете единоразово перевезти от 2 до 6 пар лыж или от 2 до 4 сноубордов.

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Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника