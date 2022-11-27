Секретный грузовик СССР: 12,5 тонн и 165 л.с. — журнал За рулем

Секретный грузовик СССР: 12,5 тонн и 165 л.с.

Его записали в лесовозы, хотя по всем признакам это был артиллерийский тягач.

Этот грузовик, родившийся в 1957 году, считался секретным.

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\Хотя, с формальной точки зрения, МАЗ‑532 и подходил на должность лесовоза, было понятно, что при необходимости он тут же скинет с себя «гражданку» и превратится в артиллерийский тягач, каковым и был по сути.

Масса тягача — 12,5 тонны, мощность семилитровой дизельной «шестерки» — 165 л. с. Двигатель — спереди, над ним — кабина с трехсекционным ветровым стеклом.

Секретный грузовик СССР: 12,5 тонн и 165 л.с.

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Колеса с шинами низкого давления устанавливали на планетарные колесные редукторы. Скорость по «пересеченке» — до 20 км/ч, а по шоссе — до 45 км/ч.

Машина успешно прошла испытания, однако до серии не доехала, поскольку КБ приступило к разработке новых моделей, где и применило подобные наработки.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

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Фото: МАЗ

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