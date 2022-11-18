Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— Реально ли использовать видеорегистраторы как доказательство неправомерности штрафа за непристегнутого пассажира или за болтовню по телефону?
— В большинстве случаев любая видеозапись, на которой видны нужные детали, может служить доказательством. В теленовостях видно, ролики какого качества с подъездных камер помогают ловить преступников.
Автомобильный регистратор всё же даст картинку гораздо более четкую. Но есть нюанс.
Запись с вашей китайской камеры регистратора будет спорить с записью с устройства, имеющего официальную поверку, которому верят безоговорочно.
И, увы, часто верят безоговорочно именно официальной камере. Равно как и словам автоинспектора против слов простого автомобилиста. Так что в реальности всё будет зависеть от судьи.
Если же говорить именно о штрафах за телефон и ремень — пока это новая «работа» для камер, и за ней наблюдают более пристально.
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