Кроссовер или внедорожник? Названы 2 главных отличия — журнал За рулем

Кроссовер или внедорожник? Названы 2 главных отличия

Спойлер: рама — это не главное.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Какие признаки отличают кроссовер-паркетник от истинного внедорожника?

— Понятия «паркетник» и «внедорожник» довольно размыты, ведь иной паркетник может на бездорожье оказаться не хуже внедорожника. Яркий пример — Renault Duster.

Но если уж прибегать к разделению, то к кроссоверам (или паркетникам) мы относим автомобили по двум основным признакам: отсутствию понижающего ряда в трансмиссии и жесткой связи между осями.

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Проще говоря — муфта вместо традиционного дифференциала, если полный привод постоянный.

Иногда принято считать, что настоящий внедорожник должен иметь раму и жестко подключаемый передний мост. Но мы с этим не согласны. И такие автомобили, как Нива и Land Rover, с нами солидарны.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Unsplash

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