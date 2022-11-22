Кроссовер или внедорожник? Названы 2 главных отличия

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
— Какие признаки отличают кроссовер-паркетник от истинного внедорожника?
— Понятия «паркетник» и «внедорожник» довольно размыты, ведь иной паркетник может на бездорожье оказаться не хуже внедорожника. Яркий пример — Renault Duster.
Но если уж прибегать к разделению, то к кроссоверам (или паркетникам) мы относим автомобили по двум основным признакам: отсутствию понижающего ряда в трансмиссии и жесткой связи между осями.
Проще говоря — муфта вместо традиционного дифференциала, если полный привод постоянный.
Иногда принято считать, что настоящий внедорожник должен иметь раму и жестко подключаемый передний мост. Но мы с этим не согласны. И такие автомобили, как Нива и Land Rover, с нами солидарны.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
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