У ВАЗ‑2110 громко хлопают двери при закрывании. Я поставил противошумные замки, но это помогло мало.
Посмотрел устройство замков Audi 80, которые похожи на вазовские, только закрываются намного тише. Я предположил, что это благодаря резине, которая находится под замком.
На своей машине ВАЗ‑2110 я вырезал из мягкой листовой резины подкладки под замки. Винты сильно не затягивал, а зафиксировал их от откручивания герметиком.
Двери стали закрываться намного тише.
А. Зиняев, г. Череповец
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