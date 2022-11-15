Идея подсмотрена у Audi, но реализовать ее можно и на других машинах.

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У ВАЗ‑2110 громко хлопают двери при закрывании. Я поставил противошумные замки, но это помогло мало.

Посмотрел устройство замков Audi 80, которые похожи на вазовские, только закрываются намного тише. Я предположил, что это благодаря резине, которая находится под замком.

На своей машине ВАЗ‑2110 я вырезал из мягкой листовой резины подкладки под замки. Винты сильно не затягивал, а зафиксировал их от откручивания герметиком.

Двери стали закрываться намного тише.

А. Зиняев, г. Череповец

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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