Модернизировал замки за три копейки — теперь двери авто закрываются бесшумно — журнал За рулем

Модернизировал замки за три копейки — теперь двери авто закрываются бесшумно

Идея подсмотрена у Audi, но реализовать ее можно и на других машинах.

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У ВАЗ‑2110 громко хлопают двери при закрывании. Я поставил противошумные замки, но это помогло мало.

Посмотрел устройство замков Audi 80, которые похожи на вазовские, только закрываются намного тише. Я предположил, что это благодаря резине, которая находится под замком.

На своей машине ВАЗ‑2110 я вырезал из мягкой листовой резины подкладки под замки. Винты сильно не затягивал, а зафиксировал их от откручивания герметиком.

Двери стали закрываться намного тише.

А. Зиняев, г. Череповец

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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