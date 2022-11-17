Хотите, чтобы шины служили дольше? Вот 2 лайфхака от эксперта

Электронные помощники водителя способны позаботиться и о сохранности шин.

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По нашим наблюдениям за многие годы тестирования «шиповок», самый неблагоприятный режим для шипов — интенсивный разгон на льду с буксованием при отключенном электронном ограничении тяги.

При испытаниях мы вынужденно грешим этим, определяя время прохождения круга и оценивая управляемость на льду.

Во‑первых, в таком режиме внутреннее буксующее колесо имеет высокую угловую скорость, во‑вторых — при встрече шипов со льдом на них действуют ударные нагрузки, буквально выворачивающие «гвоздики» из резины.

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Второй по «вредности» режим — аварийное торможение «в пол» на сухом или мокром асфальте при положительной температуре. Здесь шипы тоже получают выворачивающие их удары. Они особенно сильны, если автомобиль тормозит юзом (на машине нет АБС).

Хотите сберечь шипы? Не отключайте на льду электронных помощников, а на асфальте старайтесь избегать жестких торможений.

Чтобы шипы служили дольше, шины нужно грамотно обкатать. Как именно? Об этом рассказано тут.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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