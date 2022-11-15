Назван премиальный кроссовер всего за 700 тысяч

Несмотря на свой возраст, он будет на ходу и еще порадует своего владельца.

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Имея 700 тысяч рублей, на вторичном рынке можно присмотреть, например, Ладу Ниву или Kia Sportage, Renault Duster либо любой другой автомобиль подешевле, но посвежее. А можно заглянуть в премиальный класс и посмотреть, что есть там за эти деньги.

Какие автомобили стоит брать с большим пробегом, а какие — нет, традиционно объясняет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев. В этот раз он предлагает присмотреться к подержанному Land Rover Freelander. Это будет машина 2007–2009 годов выпуска с пробегом от 200 тысяч км.

Читая отзывы об этом внедорожнике, невозможно понять, надежен он или нет — все очень неоднозначно. Тем не менее автомобиль достоин рассмотрения.

Коробка Land Rover Freelander

Механика на Freelander — большая редкость. До рестайлинга, который был в 2010 году, на автомобиль устанавливался японский автомат Aisin TF80-SC с ресурсом 300 тысяч км. При переборке потребуется замена изношенных втулок и фрикционов, а также отслуживших свое прокладок.

Двигатели Land Rover Freelander

Бензиновый шестицилиндровый двигатель объемом 3,2 литра и мощностью 233 л.с. хорош тем, что отлично «переваривает» 92-й бензин и имеет ресурс 350 тысяч км.

Без слабостей не обошлось. Это насос системы охлаждения и муфта привода вспомогательных агрегатов, а выпускной коллектор может прогореть. Но главные недостатки — большой расход топлива и немаленький транспортный налог.

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Может, тогда турбодизель?

Машина оснащалась 2,2-литровым агрегатом мощностью 160 л.с. Экономично, динамично и с умеренным транспортным налогом. Ресурс дизельного мотора — более 500 тысяч км. Кстати, его можно встретить и на автомобилях PSA, и на Фордах… То есть проблем с расходниками и запчастями быть не должно. К топливной аппаратуре претензий нет, но есть список частых поломок, ни одна из которых не считается фатальной.

Узнать о других достойных рассмотрения вариантах за 700 тысяч рублей можно в оригинальной статье Сергея Зиновьева «„Лишь бы ехал“ или премиум: какой кроссовер взять до 700 тысяч рублей».

Где найти деньги на ремонт машины — в ходе нового исследования был обнаружен народный лайфхак.

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Фото: Land Rover