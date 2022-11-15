Назван премиальный кроссовер всего за 700 тысяч

Имея 700 тысяч рублей, на вторичном рынке можно присмотреть, например, Ладу Ниву или Kia Sportage, Renault Duster либо любой другой автомобиль подешевле, но посвежее. А можно заглянуть в премиальный класс и посмотреть, что есть там за эти деньги.
Какие автомобили стоит брать с большим пробегом, а какие — нет, традиционно объясняет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев. В этот раз он предлагает присмотреться к подержанному Land Rover Freelander. Это будет машина 2007–2009 годов выпуска с пробегом от 200 тысяч км.
Читая отзывы об этом внедорожнике, невозможно понять, надежен он или нет — все очень неоднозначно. Тем не менее автомобиль достоин рассмотрения.
Коробка Land Rover Freelander
Механика на Freelander — большая редкость. До рестайлинга, который был в 2010 году, на автомобиль устанавливался японский автомат Aisin TF80-SC с ресурсом 300 тысяч км. При переборке потребуется замена изношенных втулок и фрикционов, а также отслуживших свое прокладок.
Двигатели Land Rover Freelander
Бензиновый шестицилиндровый двигатель объемом 3,2 литра и мощностью 233 л.с. хорош тем, что отлично «переваривает» 92-й бензин и имеет ресурс 350 тысяч км.
Без слабостей не обошлось. Это насос системы охлаждения и муфта привода вспомогательных агрегатов, а выпускной коллектор может прогореть. Но главные недостатки — большой расход топлива и немаленький транспортный налог.
Может, тогда турбодизель?
Машина оснащалась 2,2-литровым агрегатом мощностью 160 л.с. Экономично, динамично и с умеренным транспортным налогом. Ресурс дизельного мотора — более 500 тысяч км. Кстати, его можно встретить и на автомобилях PSA, и на Фордах… То есть проблем с расходниками и запчастями быть не должно. К топливной аппаратуре претензий нет, но есть список частых поломок, ни одна из которых не считается фатальной.
Узнать о других достойных рассмотрения вариантах за 700 тысяч рублей можно в оригинальной статье Сергея Зиновьева «„Лишь бы ехал“ или премиум: какой кроссовер взять до 700 тысяч рублей».
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Фото: Land Rover