Забытый проект СССР: пожарный танк

Бронированная гусеничная пожарная машина ГПМ‑54 была разработана в середине 70‑х годов на базе танка Т‑54.
Вместо башни устанавливали бак на 9000 литров, рядом размещали емкость для пенообразователя. Водяная струя из лафетного ствола достигала 60 метров, пенная — около 40 метров.
Танк оснащался и бульдозерным оборудованием. Такая машина могла работать на местности, зараженной радиоактивными или сильнодействующими ядовитыми веществами.
Подобная техника нашла применение на Байконуре и в Чернобыле, а также использовалась при тушении природных пожаров.
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Фото: fireman.club