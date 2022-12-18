Забытый проект СССР: пожарный танк

Бронированная гусеничная пожарная машина ГПМ‑54 была разработана в середине 70‑х годов на базе танка Т‑54.

Вместо башни устанавливали бак на 9000 литров, рядом размещали емкость для пенообразователя. Водяная струя из лафетного ствола достигала 60 метров, пенная — около 40 метров.

Танк оснащался и бульдозерным оборудованием. Такая машина могла работать на местности, зараженной радиоактивными или сильнодействующими ядовитыми веществами.

Подобная техника нашла применение на Байконуре и в Чернобыле, а также использовалась при тушении природных пожаров.

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