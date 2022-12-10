Автомобиль для семьи: выяснили, как сэкономить 500 000 рублей

Микроавтобус (позвольте всё же называть его так) Peugeot Traveller пробыл в редакционном парке полгода. Впечатлений и интересной информации собрали выше крыши: как едет, сколько расходует топлива, что (кого) и сколько может увезти. Главный вывод: микроавтобус — достойная альтернатива большому семейному кроссоверу.
Тем более, что у Peugeot есть полноприводная версия.
И такой Traveller попал к нам в руки почти на два месяца — достаточно, чтобы сравнить его с переднеприводным и подметить занятные конструкционные и эксплуатационные решения.
Дизель плюс механика
Версии 4×4 предлагают только в таком исполнении — автомат полноприводному автобусу не положен. А жаль!
Мотор тот же — 150‑сильный 2.0 HDi. Надежный дизель родом из конца 90‑х годов, который при регулярном грамотном обслуживании и заправках качественным топливом отрабатывает без капремонта более полумиллиона километров (официально заявленный ресурс — 320 тысяч км).
Откуда полный привод?
Концерн PSA полноприводные трансмиссии для коммерческих автомобилей не разрабатывает. Этим уже больше 40 лет занимается придворная компания Dangel. Тем не менее версии 4×4 считаются заводскими — у них общие конвейеры (в том числе и на заводе «ПСМА Рус» в Калуге), и на них распространяется фирменная гарантия.
Общими мазками схема трансмиссии 4×4 выглядит так. К стандартной механической «шестиступке» пристыковывается коробка отбора мощности — крутящий момент на нее передается через зубчатую муфту, которая включается пневмоприводом.
К задней оси идет трехсекционный карданный вал. Он состыкован с задним редуктором через вискомуфту — она-то и подключает задние колеса при пробуксовке передних.
Если передние колеса начинают крутиться быстрее задних (попали на скользкое покрытие), силиконовая жидкость внутри вискомуфты нагревается, ее вязкость повышается, фрикционы блокируются и крутящий момент передается на задние колеса. Как только скорости вращения колес выравниваются, жидкость остывает, муфта «распускается».
Как едет?
Полноприводная трансмиссия с вискомуфтой — схема простая и надежная. Никакой электроники — чистая механика, которая требует минимального и недорогого обслуживания. И если узел нарочно не губить длительными пробуксовками и спортивными заездами, он исправно прослужит 250–300 тысяч км. Отзывы владельцев полноприводных моделей PSA — тому подтверждение.
Несмотря на простоту конструкции, работает полный привод адекватно. И вполне расторопно.
У меня есть любимый тестовый подъем, через который обязательно проходят все полноприводники. Traveller 4×4 по сухому вскарабкался в него без пробуксовок. Это заслуга в том числе свежих и неплохо цепляющихся шин Michelin Agilis 51 215/65 R16 С. Покорил автобус эту гору и после дождя. Пробуксовал, конечно, немного, но всё равно забрался уверенно, с запасом.
А на бездорожье?
По дорогам без покрытия я проехал несколько десятков километров. И после них понял, что на серьезное бездорожье лезть не стоит. Основная причина — небольшой дорожный просвет. В безобидных местах я постоянно чиркал защитой картера.
После очередной поездки залез под машину — посмотреть состояние днища. А заодно померил клиренс — под бронелистом двигателя оказалось чуть больше 160 мм. Это при заявленных 200 мм!
Дополнительные несколько сантиметров, на которые задран кузов, всё же заметны — залезать пассажирам в Traveller 4×4сложнее, чем в переднеприводный.
Кстати, пружины и амортизаторы такие же, как и у переднеприводной версии — проблем с подбором деталей не будет. Кузов подняли за счет 40‑миллиметровых проставок верхних опор передних амортизаторных стоек, установили проставки на подрамнике и удлинитель рулевого вала. Под задние пружины подложили 50‑миллиметровые проставки.
Какой расход?
Переднеприводный Traveller c автоматом потреблял 8,5 л/100 км. И я ожидал, что с механикой, несмотря на полноприводную трансмиссию, Traveller 4×4 будет расходовать еще меньше. Но нет. Средний расход оказался почти на литр выше. Причина не только в дополнительной массе (плюс 120 кг) и лишних валах и шестеренках трансмиссии, но и в разных передаточных числах коробок. На высшей, шестой, передаче при одной скорости обороты на механике выше, чем на автомате. А потому и расход топлива больше.
Что еще не понравилось?
Другая особенность Тревеллера с механической коробкой — некомфортное троганье с места. Приходится очень деликатно обращаться с педалями сцепления и газа, чтобы не заглохнуть. Не скрою: это случалось, неоднократно и не только поначалу. Поэтому предположу, что причина не в моих способностях.
Более того, мотор глох даже при раннем включении второй передачи (какой там тронуться с нее!). Постоянно вспоминал поведение машины с автоматом: насколько хорошо тот поддерживает двигатель, компенсируя недостаток тяги на самых низких оборотах.
Кому нужен Traveller 4×4?
Если хотя бы раз в месяц вы штурмуете такой же крутой подъем или съезжаете на бездорожье, где двух ведущих недостаточно — без колебаний покупайте полноприводную версию. Но исключительно за гипотетическую возможность «выбраться из сугроба» или «увереннее ехать по скользкой дороге», на мой взгляд, не стоит переплачивать почти 500 тысяч рублей. А потом еще жаловаться на более высокий расход топлива, недостаток комфорта и съеденный запаской полезный объем багажника.
Мне точно такая версия не нужна — тестовый подъем я объеду по соседней дороге. А на бездорожье на такой машине просто не полезу.
И всё же хорошо, что полный привод предлагают. Уверен, желающие найдутся.
Peugeot Traveller, 2.0 (150л.с.), А6
- Изготовитель — ООО «ПСМА Рус», Россия
- Год выпуска — 2022
- В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2022 года
- Пробег на момент отчета — 4000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1000–4000 км)*
- Расходы на содержание: 1000–4000 км — 14 664 ₽
- Из них на топливо (ДТ, средний расход 9,4 л /100 км) — 14 664 ₽
- Стоимость 1 км пробега — 4,9 ₽
* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.