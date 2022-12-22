Отлетело колесо на полном ходу? Вот что надо сделать

Если такое произошло, главное — не паниковать. И включить аварийку.

Остановить трехколесную машину, которая становится практически неуправляемой, - задача сложная.

При потере заднего колеса, скорее всего, ничего ужасного не произойдет — отделаетесь легким испугом.

С передним ­сложнее: известны случаи, когда машину начинало крутить и даже переворачивало, но об этом лучше не думать.

Что делать?

Сбрасываем газ и всеми силами пытаемся рулем компенсировать боковой увод машины — ­особенно если ее тянет на встречку.

Универсальный совет, который поможет избежать аварии в любой ситуации

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Основной враг водителя — паника. Что бы ни произошло, всегда держите себя в руках. Вы и только вы обязаны сделать всё, чтобы выйти из опасной ситуации с наименьшими потерями, а в идеале вообще без них.

Счет в большинстве случаев идет на доли секунды, времени на раздумья и психоз просто нет. Поэтому прокручивайте в голове, что может пойти не так и как вы будете действовать.

Найдите кнопку!

Далеко не на всех автомобилях кнопка включения аварийной сигнализации расположена в самом удобном месте. Научитесь вслепую, автоматически находить ее. В любой экстренной ситуации «аварийку» надо включать: пусть все вокруг видят, что с вами что-то случилось. А тратить на это драгоценные секунды — непозволительная роскошь.

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Фото: скриншот видео Youtube