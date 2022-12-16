При какой температуре автомобиль обязан завестись? Не спешите с ответом

Предельные диапазоны рабочих температур для каждого авто устанавливаются изготовителем и приводятся в руководстве по эксплуатации.

При каком «минусе» автомобиль обязан работать?

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Техрегламентом 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» обязательные требования касательно предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи (от минус 40 °C до плюс 40 °C).

Для остальных категорий транспортных средств предельные температуры устанавливаются изготовителем и приводятся в руководстве по эксплуатации.

Нормативные значения диапазонов рабочих температур и предельных рабочих температур также приведены в ГОСТ 15150–69 (с актуальными изменениями).

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Для транспортных средств «базового» климатического исполнения «У» эти значения составляют от минус 40 °C до плюс 40 °C .

Согласно ГОСТ Р 50992–2019, разработанному в развитие ГОСТ 15150–69, для транспортных средств, находящихся в индивидуальной собственности и предназначенных только для эксклюзивного сезонного использования в определенных условиях, изготовителем может быть установлен более узкий диапазон рабочих и предельных рабочих температур.

Данные стандарты носят рекомендательный характер.

А что с пуском двигателя?

Требования ГОСТ Р 54120–2010 следующие:

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для бензиновых двигателей температура холодного пуска — минус 20 °C в базовом оснащении , а с применением устройств облегчения пуска — минус 30 °C;

температура холодного пуска — , а с применением устройств облегчения пуска — минус 30 °C; для дизельных двигателей с камерой сгорания в поршне и турбонаддувом, при степени сжатия не ниже 15, температура холодного пуска — минус 10 °C , а с применением устройств облегчения пуска — минус 20–25 °C, в зависимости от конструкции камеры сгорания.

с камерой сгорания в поршне и турбонаддувом, при степени сжатия не ниже 15, температура холодного пуска — , а с применением устройств облегчения пуска — минус 20–25 °C, в зависимости от конструкции камеры сгорания. с применением систем тепловой подготовки двигателя для ТС народно-хозяйственного назначения температура холодного пуска составляет минус 45 °C.

Понятно, что любой автопроизводитель, всерьез рассчитывающий продавать автомобили в России, требования этого ГОСТа перевыполняет.

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