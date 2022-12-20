Переводим автомобиль на газ: когда окупится? Где заправляться?

В 25 регионах государство возмещает до 60% затрат автовладельцев на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Но метановые заправок за последний год... стало меньше!

Машина на газовом топливе действительно окупится за год?

У тех, кто много ездит — да!

Мы посчитали окупаемость для условного автомобиля с расходом бензина 9 л/100 км в городе и 6 литров на трассе, приняв, что на установку метанового ГБО потратили 60 тысяч рублей (в регионах, где установку субсидируют — стоимость ниже, где нет — выше). Учли затраты на прогрев перед пуском газа (литр на 100 км) и обслуживание аппаратуры.

Цена бензина — 52 рубля за литр, Газпром продает метан (КПГ, CNG) в среднем по 25 рублей за кубометр. Понятно, нужен поправочный коэффициент — кубометры расходуются иначе, чем литры. Так, Лада Веста CNG потребляет 10–12 кубометров на 100 км в городе и 7–8 кубометров на трассе.

При заданных условиях выход в плюс состоится при пробеге на газовом топливе в пределах 35–40 тысяч км. Случится это через год или через три — зависит от ежегодного пробега. И от близости заправки — холостой пробег портит картину. А ездить на нее придется часто: типовые баллоны вмещают 15–25 кубов.

У пропан-бутана (СПГ) результат сопоставимый: сам он дороже метана, зато ГБО дешевле. Запас хода выше, и главное — заправок в десять раз больше.

Где заправляться?

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Тревожащий факт: число автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) начало уменьшаться. По осени насчитали два десятка закрытых заправок. Их и было-то немного — около 650, да и расположены они крайне неравномерно: где густо, а где пусто.

Главной причиной закрытия называют нерентабельность. АГНКС выгодно строить и открывать, поскольку бюджет дает огромные субсидии, но невыгодно затем содержать, потому что низок спрос на компримированный природный газ.

Спрос прямо зависит от количества машин, оборудованных метановым ГБО. Официальные продажи таких машин в заводском исполнении неуклонно росли до 2021 года: за пять лет их доля в общем объеме реализации выросла с 0,5 до 2,6%.

Самостоятельное переоборудование движется скачками: в 2019 году около 15 тысяч владельцев установили ГБО, в 2020‑м — около 10 тысяч, в 2021‑м — около 20 тысяч. В любом случае, в численном выражении всё как-то не очень впечатляет — десятки тысяч — это капля в море.

В совокупности из 44 млн российских легковушек газовое топливо приемлет менее полутора миллионов (3,2%). И только часть из них на метане: абсолютное большинство — пропан-бутановые.

Получается классический замкнутый круг: чтобы стало больше газовых машин, надо открывать больше заправок, и наоборот. Между тем Газпром обещает, что через два года число АГНКС достигнет тысячи штук — темпы открытия будут прирастать.

Число АГНКС в России (без учета многотопливных АЗС)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 356 600 721 743 730 635

Потребление компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива (млн м3)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 850 1190 1230 1260 1300 1243