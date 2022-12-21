Мотор (коробка) на замену штатным: дешево! А в чем засада?

Основные риски при покупке контрактных агрегатов связаны с их происхождением.

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Контрактными считаются моторы, коробки передач и другие агрегаты заводской сборки, демонтированные с затоталенных в авариях машин.

Теоретически, тот, кто их продает, не обязан залезать внутрь и что-то там менять — это получится уже восстановленный агрегат.

В реальности под вывеской «контрактный» у нас продают всё подряд — и контрактные, большей частью привезенные из-за рубежа, и откапиталенные, и снятые с угнанных автомобилей.

Когда они нужны

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Спрос на контрактные агрегаты высок и стабилен. Поскольку они намного дешевле новых, а контрактный двигатель подчас дешевле шорт-блока (нижняя часть с коленвалом и поршневой группой). Хотя содержит в себе этот самый шорт-блок.

Иногда покупка контрактного агрегата дешевле капитального ремонта. По крайней мере, если речь о сложных моторах большого объема, когда финальный счет (детали плюс работа) выражен шестизначной суммой. Скажем, есть некий старый внедорожник: кузов еще послужит, а ресурс двигателя V6 исчерпан. Новый стоит около 500 000 рублей, ремонт может потянуть на 300–400 тысяч рублей. А контрактный предложат за 150–200 тысяч.

В любом случае, замена вышедшего из строя агрегата контрактным актуальна в случае необратимых механических повреждений:

при обрыве шатуна с пробитой им стенкой блока;

трещины в блоке;

повреждения постели коленвала, вызванные задирами вкладыша.

Для коробок передач основные поводы — трещины корпусов, разрушения посадочных поверхностей, массовые повреждения шестерен и муфт.

Это случается довольно редко, но всё же случается. И чаще именно на старых по возрасту машинах с большими пробегами. Впихивать в дряхлый кузов новый мотор, который стоит больше, чем весь автомобиль, как-то нелогично.

Что по ценам?

Все контрактные агрегаты — с разными пробегами, поэтому цены довольно расплывчатые, вилка очень большая. Некоторые ориентиры всё же установить можно.

Солидные фирмы в большинстве предлагают товар, заявленный как ввезенный из-за рубежа. В этом случае должны быть документы, подтверждающие растаможку конкретного агрегата.

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Массовый мотор Hyundai 1.6 G4FC применяется на множестве моделей Hyundai/Kia — от Rio до Соула. За новый в октябре просили 120–140 тысяч рублей. Стоимость контрактных при заявленном пробеге около 100 тысяч км — 55–85 тысяч рублей.

Столь же распространен наддувный мотор Volkswagen 1.4 CAXA (Tiguan, Jetta, Golf, Passat, Yeti, Octavia, Rapid и другие модели). Новый в сборе — от 175 тысяч рублей. Контрактный при пробеге около 100 тысяч км — 70–120 тысяч рублей.

Цены не окончательные, так как родной вышедший из строя мотор многие фирмы готовы выкупить — и это будет учтено в финальной цене.

Дефицита предложений нет, а самый широкий ассортимент — для японских моделей, в том числе праворульных. В дефиците, скорее, новые моторы. В частности, не удалось найти в продаже новый двигатель Mitsubishi 2.4 4B12 — похоже, на наших складах его попросту нет. Зато контрактных — море (95–150 тысяч рублей).

На что обратить внимание — 8 важных пунктов

Хорошие продавцы задают много вопросов, чтобы потом не возникли разногласия и претензии. В частности, интересуются вин-кодом, номером кузова и двигателя, набором навесного оборудования и особенностями его крепления (для одного и того же мотора они могут различаться). Если не задают — лучше поменять продавца. Хорошие продавцы охотно предоставляют свежее фото конкретного товара в хорошем разрешении, а лучшие — еще и видео работающего агрегата. На самом деле ни то, ни другое ничего не гарантирует. Желательно осмотреть агрегат вживую — лично и при помощи эндоскопа. Уточните, сколько мотор пролежал на складе и в каких условиях хранился — долгое пребывание на улице пагубно влияет на его состояние (конденсат, задубевшие прокладки и так далее). Проверьте читаемость заводского номера и удостоверьтесь в фиксированной комплектности. Иногда на фотоснимке представлен полностью комплектный агрегат, а при покупке на нем уже чего-то не хватает. Агрегат не должен быть идеально чистым — все многолетние наслоения обычно никто не отмывает. Но и слишком грязным тоже. Ржавчина — не повод отказаться от покупки. Кое-что может подсказать состояние герметика на соединениях. Заводской герметик нанесен очень аккуратно. Если картина иная, то, возможно, двигатель вскрывали для устранения каких-то проблем. В маслозаливной горловине не должно быть откровенного нагара, мутной эмульсии, коричневых сгустков. Дроссельная заслонка также должна быть чистой. Хотя это еще ни о чем не говорит: зная, что эти места проверяют, продавцы обычно тщательно их вычищают. По возможности проверьте состояние уплотнений (прокладки головки блока и масляного поддона), болтов и хомутов. В местах креплений могут быть трещины — это нехорошо. В идеале — замерить компрессию в цилиндрах. Не всегда и не везде это возможно до момента заключения договора купли-продажи, скорее наоборот. Но сразу после установки контрактного мотора на автомобиль — обязательно. Поменять масло и фильтр — тоже. Свечи — в зависимости от их состояния.

Меры безопасности

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Неизбежность сверки номера мотора в МРЭО таит в себе угрозу выявления того, что некогда он стоял на угнанном автомобиле. Это главная причина не покупать двигатель с рук или на разборках — у продавцов, которые не могут подтвердить его происхождение какими-нибудь бумажками. Если мотор окажется краденым, транспортное средство изымут и отправят на спецстоянку — до выяснения обстоятельств. Перебитый номер — тоже статья УК и аналогичные последствия.

Покупку контрактных моторов часто называют лотереей. Так и есть, если пренебрегать элементарной осторожностью и покупать где попало. Но вообще в стране полно крупных специализированных фирм, занимающихся поставками контрактных агрегатов — абсолютно честных и в нормальном состоянии.

Предпочтение — компаниям, которые работают давно. По многим можно найти отзывы клиентов. Оплата — только по банковским реквизитам, ни в коем случае не переводите деньги на карточку.

Какие гарантии?

Большинство нормальных компаний дает короткую гарантию для проверки работоспособности агрегата — до месяца или определенного пробега.

За этот период хорошо бы провести диагностику — и если что не так, предпринять меры.

А в идеале — заранее иметь хотя бы видео с эндоскопа, благо стоят они сегодня копейки.

ВЫВОДЫ

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Можно долго перечислять минусы контрактных моторов. Главный всё же сугубо практический — неизвестно, сколько агрегат отслужил и сколько еще прослужит.

Однако покупатели в большинстве случаев довольны. В безвыходной ситуации, когда машина сломалась, а ездить надо, это часто самое простое и доступное по средствам решение.

Как зарегистрировать контрактный мотор, рассказано в этой публикации.