Поставил контрактный двигатель: регистрировать в ГИБДД надо?

И да, и нет: все зависит от того, какой мотор взят на замену штатному.

Чем хорош контрактный двигатель, как выбирать замену штатному агрегату, на что обратить особое внимание, какие гарантии... — ответы на эти и другие вопросы о моторах «с пробегом» вы найдете тут.

Важный момент — с 2018 года двигатель перестали считать номерным агрегатом, подлежащим жесткому учету и контролю. Формально он — запчасть. То есть замену двигателя не нужно спешно регистрировать в ГИБДД. Поменял — и катайся.

Однако у мотора есть заводской номер, и он прописан в ПТС. Это означает, что при совершении очередных регистрационных действий (обычно при смене владельца при продаже) все-таки нужно внести изменения в паспорт (с уплатой пошлины 350 рублей).

Пункт 52 «Постановления о государственной регистрации транспортных средств» гласит: «В случае если замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений (…) о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра».

Замена коробки передач никоим образом не интересует ГИБДД и прочие органы регистрации. Контрактные вариаторы — топ продаж. За контрактные часто выдают восстановленные, но особого выбора нет.

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Теоретически никакие документы на замененный двигатель при перерегистрации ни новому, ни старому владельцу не нужны. Если он такой же, как штатный, — в частности, полностью, до буквы, совпадает модель.

А вот замена штатного двигателя каким-то иным (другого объема или типа, даже всего лишь другой мощности) трактуется уже как изменение в конструкцию транспортного средства. Здесь набор мероприятий иной: ездить на такой машине нельзя, пока она не пройдет все стадии легализации: заявление на внесение изменений, получение экспертного заключения и так далее.