Машины в России подешевеют (скоро): президент назначил срок

После памятного совещания Владимира Путина с правительством 16 ноября, когда президент сказал, что необходимо внимательно следить за ценами на автомобили, появился вполне серьезный документ — Поручение Президента, опубликованное на сайте Кремля.
Вот выдержка из него:
Правительству Российской Федерации:
а) принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально;
б) обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения. Доклад — до 15 апреля 2023 г., далее — ежеквартально.
Как это будет?
В правительстве должны разработать некий механизм регулирования или, по крайней мере, ежеквартального отслеживания цен. Понятно, что Росстат и без того отслеживает индексы потребительских цен — есть целая методология. Например, отдельно отслеживаются новые отечественные автомобили, новые иномарки — импортные и собранные в России, подержанные иномарки…
Но отслеживание — это лишь констатация факта.
Судя по Поручению, необходимо вывести некий индекс или средние цены, относительно которых будет задаваться ценовой коридор или верхняя ценовая планка.
Допустим, правительство скажет: в 2023 году машины должны подорожать не больше чем на размер инфляции относительно цен 2022 года. Или, допустим, в 2023 году машины вообще не должны дорожать. Или, что еще лучше, новые автомобили должны подешеветь на 10%.
Вывести среднюю цену на все автомобили невозможно. Значит, будут отслеживать цены по конкретным маркам и моделям? А если выйдет совершенно новая модель — с чем ее сравнивать? А если курс рубля скакнет?
Какие цены будут учитывать?
В расчет можно брать:
- отпускные цены производителей (они прозрачны);
- прайс-листы дилеров (почти прозрачны);
- фактические цены по договорам купли-продажи, с учетом цен дополнительного оснащения (при желании их можно контролировать).
При любом подходе возможны варианты. Запретить производителям поднимать отпускные цены? Но тогда они не смогут увеличивать зарплаты и закупать сырье, которое постоянно дорожает. Запретить дилерам продавать машины дороже прайс-листов? Тогда машины будут в дефиците и станут уходить из-под полы. Ограничить маржу дилеров? Да, отчасти это работало, когда действовала максимальная цена перепродажи.
Больше автомобилей!
В общем, некоторые рычаги есть, но главный рычаг — это насыщенность рынка. Будет много машин — станут божескими цены. Сохранится дефицит — мы вспомним советское торговое прошлое, когда бэушная машина на рынке была вдвое дороже новой, цену на которую устанавливало государство.
Прогноз на 2023 год
- АВТОВАЗ в декабре пересмотрел производственный план — и вместо изначально оглашенных 500 тысяч машин предполагает выпустить 401 тысячу.
- Не думаю, что китайские компании привезут к нам больше, чем 200 тысяч автомобилей.
- Около 50 тысяч должен сделать «Москвич».
- Есть Evolute, но больших объемов ждать рано.
- Еще до 100 тысяч (при хорошем раскладе) может быть ввезено по альтернативным каналам, которые называют параллельным импортом — хотя почти всё это ввоз под физических лиц.
Итого на круг имеем около 750 тысяч новых машин. Это максимум. А в 2021 году мы купили 1 млн 680 тысяч машин.
Что еще?
Конечно, есть надежда на завод Ниссана в Петербурге, который отдали под управление АВТОВАЗа. Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что предприятие заработает уже в 2023 году.
Вижу два варианта работы.
Первый: компания из дружественной страны выпускает на этом заводе свои автомобили — фактически, лишь арендуя сборочную площадку. АВТОВАЗ играет роль управляющего.
Второй: мы договариваемся о выпуске чужого автомобиля под своим брендом. Сначала крупноузловым способом (как Москвич), а затем постепенно локализуем производство. Это могут быть седаны классов С и D, а также кроссоверы размером с Qashqai и X‑Trail. Наша сборка, наша марка, наша эмблема, но по сути — чужая машина.
Правда, современный кроссовер из китайских комплектующих, собранный на нашем заводе, не будут продавать по бросовой цене — если мы ведем речь о современном автомобиле с достаточным набором систем активной и пассивной безопасности. Два миллиона вынь да положь. Даже с учетом субсидий на льготное кредитование — никак не дешевле 1,6 миллиона рублей.
Хотя хочется, конечно, подешевле.
- Электромобили тоже должны подешеветь, ведь батареи для них будут выпускать на российской гигафабрике.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
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