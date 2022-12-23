Машины в России подешевеют (скоро): президент назначил срок

Владимир Путин поручил правительству контролировать цены на автомобили — чтобы они стали доступнее для россиян. Как это будет работать, выяснил главный редактор «За рулем».

После памятного совещания Владимира Путина с правительством 16 ноября, когда президент сказал, что необходимо внимательно следить за ценами на автомобили, появился вполне серьезный документ — Поручение Президента, опубликованное на сайте Кремля.

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Вот выдержка из него:

Правительству Российской Федерации:

а) принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально;

б) обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необос­нованного повышения. Доклад — до 15 апреля 2023 г., далее — ­ежеквартально.

Как это будет?

В правительстве должны разработать некий механизм регулирования или, по крайней мере, ежеквартального отслеживания цен. Понятно, что Росстат и без того отслеживает индексы потребительских цен — есть целая методология. Например, отдельно отслеживаются новые отечественные автомобили, новые иномарки — импортные и собранные в России, подержанные иномарки…

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Но отслеживание — это лишь констатация факта.

Судя по Поручению, необходимо вывести некий индекс или средние цены, относительно которых будет задаваться ценовой коридор или верхняя ценовая планка.

Допустим, правительство скажет: в 2023 году машины должны подорожать не больше чем на размер инфляции относительно цен 2022 года. Или, допустим, в 2023 году машины вообще не должны дорожать. Или, что еще лучше, новые авто­мобили должны подешеветь на 10%.

Вывести среднюю цену на все автомобили невозможно. Значит, будут отслеживать цены по конкретным маркам и моделям? А если выйдет совершенно новая модель — с чем ее сравнивать? А если курс рубля скакнет?

Какие цены будут учитывать?

В расчет можно брать:

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отпускные цены производителей (они прозрачны);

прайс-листы дилеров (почти прозрачны);

фактические цены по договорам купли-продажи, с учетом цен дополнительного оснащения (при желании их можно контролировать).

При любом подходе возможны варианты. Запретить производителям поднимать отпускные цены? Но тогда они не смогут увеличивать зарплаты и закупать сырье, которое постоянно дорожает. Запретить дилерам продавать машины дороже прайс-листов? Тогда машины будут в дефиците и станут уходить из-под полы. Ограничить маржу дилеров? Да, отчасти это работало, когда действовала максимальная цена перепродажи.

Больше автомобилей!

В общем, некоторые рычаги есть, но главный рычаг — это насыщенность рынка. Будет много машин — станут божескими цены. Сохранится дефицит — мы вспомним советское торговое прошлое, когда бэушная машина на рынке была вдвое дороже новой, цену на которую устанавливало государство.

Прогноз на 2023 год

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АВТОВАЗ в декабре пересмотрел производственный план — и вместо изначально оглашенных 500 тысяч машин предполагает выпустить 401 тысячу.

в декабре пересмотрел производственный план — и вместо изначально оглашенных 500 тысяч машин предполагает выпустить 401 тысячу. Не думаю, что китайские компании привезут к нам больше, чем 200 тысяч автомобилей.

привезут к нам больше, чем 200 тысяч автомобилей. Около 50 тысяч должен сделать « Москвич» .

. Есть Evolute , но больших объемов ждать рано.

, но больших объемов ждать рано. Еще до 100 тысяч (при хорошем раскладе) может быть ввезено по альтернативным каналам, которые называют параллельным импортом — хотя почти всё это ввоз под физических лиц.

Итого на круг имеем около 750 тысяч новых машин. Это максимум. А в 2021 году мы купили 1 млн 680 тысяч машин.

Что еще?

Конечно, есть надежда на завод Ниссана в Петербурге, который отдали под управление АВТОВАЗа. Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что предприятие заработает уже в 2023 году.

Вижу два варианта работы.

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Первый: компания из дружественной страны выпускает на этом заводе свои автомобили — фактически, лишь арендуя ­сборочную площадку. АВТОВАЗ играет роль управляющего.

Второй: мы договариваемся о выпуске чужого автомобиля под своим брендом. Сначала крупноузловым способом (как Москвич), а затем постепенно локализуем производство. Это могут быть седаны классов С и D, а также кроссоверы размером с Qashqai и X‑Trail. Наша сборка, наша марка, наша эмблема, но по сути — чужая машина.

Правда, современный кроссовер из китайских комплектующих, собранный на нашем заводе, не будут продавать по бросовой цене — если мы ведем речь о современном автомобиле с достаточным набором систем активной и пассивной безопасности. Два миллиона вынь да положь. Даже с учетом субсидий на льготное кредитование — никак не дешевле 1,6 миллиона рублей.

Хотя хочется, конечно, подешевле.