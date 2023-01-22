Этот забавный артефакт москвичи даже не замечают

То, что даже столичные жители десятилетиями принимали за неказистую урну, на практике оказалось боевым орудием, сменившим военную специальность на гражданскую.

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Историки показали, что объект, торчащий у подворотни на Старой Басманной улице, когда-то был настоящей пушкой, захваченной после очередной русско-турецкой войны.

Позже ее вкопали в землю возле арки, превратив в так называемый колесоотбойник. Назначение колесоотбойников вытекает из названия: они предохраняли углы и стены зданий от постоянных контактов с каретами, телегами и прочим транспортом, неаккуратно вписывающимися в поворот.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на УАЗе когда-то был создан автомобиль «Шалун» для пляжа?

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Фото: из архива «За рулем»