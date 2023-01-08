Вас хотят лишить водительских прав за лекарства? Прочтите это!

За водителей вступился Конституционный суд, дав разъяснения относительно употребления лекарственных препаратов.

Что случилось?

История, которая произошла в Ямало-Ненецком автономном округе и послужила поводом для столь высокого разбирательства, достойна романа.

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Водитель ночью наехал на высокий бордюр и застрял на нем — со всяким может случиться. Не заметил, вовремя не среагировал, отвлекся. Казалось бы, нет пострадавших — нет и проблем. Но бдительные граждане сообщили в ГИБДД о том, что водитель — по мнению бдительных граждан — пьян.

Прибывший инспектор ДПС провел освидетельствование, но алкоголя обнаружено не было. Инспектор не сдался и отправил неудачливого водителя в больницу, где никаких клинических признаков опьянения тоже не было выявлено.

Но вот в моче водителя были обнаружены следы лекарственных препаратов габапентина и нимесулида.

А зона-то серая!

Габапентин — это препарат для лечения судорог и невропатических болей. Нимесулид — нестероидный противовоспалительный препарат, применяется для лечения острой боли, остеоартрита. Исходя из этого набора можно сделать вывод, что у водителя были хронические боли, для борьбы с которыми и были назначены эти препараты. Тем не менее, в отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, дело было передано в суд.

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Мировой судья внезапно встал на сторону водителя и прекратил производство по делу об административном правонарушении. Судья пришла к выводу, что химико-токсикологическое исследование проведено с нарушением установленных требований, поскольку не была определена концентрация выявленных препаратов в организме водителя, и это исключило возможность выяснить степень их воздействия на его состояние.

Однако это решение было отменено вышестоящей инстанцией, и далее водителя признали-таки виновным — несмотря на то, что по результатам медицинского освидетельствования в его организме не обнаружены ни этиловый спирт, ни наркотические средства, ни психотропные вещества, а употребление препаратов габапентин и нимесулид законом не запрещено.

Это решение было обжаловано защитником водителя и, внезапно, другой судья Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа пришел к выводу, что лекарства, не содержащие этиловый спирт, наркотические средства либо психотропные вещества, попадают в «серую зону» правового регулирования, поскольку законодательством не установлен точный перечень медицинских препаратов, способных вызвать опьянение, но употребление которых прямо не запрещено. В связи с этим производство по этому необычному делу было приостановлено, а в Конституционный суд РФ был направлен соответствующий запрос.

Каково, а? Серая зона правового регулирования! Это что-то новенькое. Но дело не в определениях, а в сути.

Что решил Конституционный суд

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Признал примечание к статье 12.8 КоАП РФ не соответствующим Конституции РФ «в той мере, в какой в нем содержится пробел, препятствующий привлечению к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме водителя обнаруживаются входящие в состав лекарственных препаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но могущие ухудшать его внимание и реакцию, что при попытках его восполнения порождает риск неоднозначного истолкования и противоречивого применения данного примечания в производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения». Предписал Государственной думе РФ незамедлительно принять меры к устранению выявленного правового пробела. До внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной статьей 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП Российской Федерации.

Что это означает для водителей?

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До момента внесения изменений Госдумой в КоАП РФ привлечь по «пьяной» статье могут только тех водителей, у которых выявлено превышение установленного уровня содержания этилового спирта, наличие наркотических средств или психотропных веществ. Если же у водителя выявлены «иные, вызывающие опьянение вещества», то привлекать его за «пьянку» пока нельзя.

Водителя из этой истории уже отпустили и права вернули, но осадочек остался. И вполне очевидно, что лишение прав за употребление водителем определенных лекарств — лишь вопрос времени.

Самые нелепые поводы остаться без прав перечислены тут.

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Фото: unsplash