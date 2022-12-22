Автомобильные войска СССР в 1940 году и РФ в 2023-м

Корреспондент майор Среднев написал серию статей «Автотранспорт в современной войне», опубликованных в журнале «За рулем» в 1940 году. Некоторые моменты актуальны до сих пор.

100 млн тонн на полуторках

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«В современной войне, в связи с большим насыщением действующих войск средствами военной техники и большими потребностями в боеприпасах, горючем, запасных частях, а также в силу необходимости иметь большую подвижность войск, автомобиль приобретает исключительное значение».

За годы Великой Отечественной войны военным автотранспортом было перевезено больше 100 млн тонн грузов. Летом 1945 года в Советской Армии числилось 645 тысяч автомобилей. Треть их них получили по ленд-лизу, десятую часть составляли трофейные.

Главной машиной была «полуторка» ГАЗ-АА. В статье «Советский автомобиль» (№19–20, 1940 год) указывалось, что «14 ноября 1939 года с конвейеров наших автозаводов сошел миллионный советский автомобиль. По производству грузовиков мы уже давно оставили позади все капиталистические страны Европы и вышли на второе место в мире».

В июне 1941 года в РККА было 151 100 «полуторок». А всего в 1941–1945 годах выпустили 138 600 ГАЗ-АА.

Статьи «Автотранспорт в современной войне» майора Среднева рассказывали в основном о технике вермахта. Но заключения носили общий характер.

Машины в погонах

Автомобильная техника для военных сейчас не менее важна, чем в 40-х годах ХХ века. Война стала более мобильной. Численность военных автомобилей в современной российской армии — больше 410 000. По массовости они многократно превосходят все виды военной техники.

На грузовых шасси размещают РСЗО (реактивные системы залпового огня), играющие заметную роль в современной войне. Долгое время основной командирской машиной в российской армии был УАЗ-3151, модернизированный УАЗ-469. Сейчас его заменил УАЗ Патриот. ГАЗ-2330 «Тигр» намного дороже.

Броневик «Тигр» имеет 3-й класс баллистической защиты и развивает до 140 км/ч. Летающая крепость!

Бронированные автомобили, как ГАЗ-233014 «Тигр», служат в разведывательных подразделениях, обеспечивая малым боевым группам мобильность и защиту.

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Как писал в 1940-м году в статье «Через водные преграды» капитан Серпионов, «...главная задача бронеавтомобиля — разведка. Танковые войска, конница и пехота ведут разведку при помощи бронеавтомобилей. Используя высокую подвижность автобронечастей, командование может быстро направить их из тыла к фронту, с одного участка фронта на другой».

Но больше всего работы у грузовиков. Они обеспечивают связь, перевозят военнослужащих и боеприпасы, горючее и продукты. Раненых эвакуируют на санитарных автомобилях типа АС 4350 на шасси полноприводного КАМАЗ-43501 (перевозит 15 раненых, в том числе 9 на носилках). Или «Линза» на шасси броневика Тайфун-К К-53949. Однако и для этой задачи чаще используют обыкновенные армейские грузовики.

Санитарный автомобиль «Линза» может перевезти до 4 лежачих раненых на носилках или до 6 сидячих в бронированной капсуле.

Самые массовые

На службе в российской армии состоят около 400 моделей и модификаций автомобилей. Наряду с множеством новинок основной костяк формируют машины, созданные много лет назад.

ГАЗ-3308 «Садко». Грузоподъемность 2,5 т. Жестко подключаемый полный привод с самоблокирующимися межколесными дифференциалами. Есть версии со 125-сильным бензиновым ЗМЗ-5231.10 и дизелем ММЗ Д-245.7. В армии России с 1997 года. Пришел на смену ГАЗ 66–40. В конструкции использованы те же мосты и трансмиссия, а кабина от ГАЗ-3309. В январе 2020 года модель сняли с производства, но в армии этих машин еще очень много.

КАМАЗ-4326. Грузоподъемность 4 т. Постоянный полный привод. Дизельный двигатель КАМАЗ-740.31-240 развивает 240 л.с. и 912 Н.м при 1100–1500 об/мин. Принят на вооружение в 1995 году. Между прочим, шасси 4326 стало основой для «дакаровского» КАМАЗ-4326VK, побеждавшего в ралли-марафоне 8 раз!

Колонна армейских КАМАЗ-4326 на марше. Скорость — не «дакаровская», но условия не менее тяжелые.

КАМАЗ-5350 семейства «Мустанг». Выпускается Камским автомобильным заводом с 2003 года. Грузоподъемность 6 т. Колесная формула 6х6. Дизельный двигатель КАМАЗ-740.30 развивает мощность 260 л.с. Грузовик способен форсировать водные преграды глубиной до 1,75 м.

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Урал-4320. Грузоподъемность 7 т. Колесная формула 6х6. Дизельный двигатель ЯМЗ с рабочим объемом 14,9 л развивает 240 л.с. и 883 Н.м при 1250–1450 об/ми. Состоит на службе с 1977 года. На шасси Урал-4320 создана бронированная версия 4320–31 с кабиной, формованной из цельного бронированного листа, и ряд других военных модификаций.

Урал-5323. Грузоподъемность 10 т. Постоянный полный привод на 8 колес. Дизельный двигатель развивает 300 л.с. при 2000 об/мин и 1180 Н.м при 1200–1400 об/мин, расходуя дизтоплива около 40 л/100 км. Состоит на службе с 1989 года. Этот автомобиль создан по заказу Министерства обороны и передан НАМИ и Уральскому автозаводу в середине 1960-х годов.

Военные водители

В российской армии автомобилисты выделены в особую структуру — автомобильные войска. Они подчиняются Главному автобронетанковому управлению Министерства обороны (ГАБТУ). В современной общевойсковой бригаде численность автомобилистов достигает 20% личного состава.

Военный водитель несет ответственность не только за машину, но и груз или перевозимых людей.

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Офицеров для автомобильных войск готовит Омский автобронетанковый институт и семь гражданских вузов (военные кафедры).

Военных водителей обучают подразделения ДОСААФ по заказу Министерства обороны и в армейских учебных частях.

И мы уже рассказывали о рядовых и сержантах, которые стали героями за рулем.

Как писал майор Соболев в статье «Войсковой и армейский тыл» (№19, 1940 год), «...боевая обстановка богата неожиданностями. Иногда шоферу, работающему на машине армейского транспорта, придется везти боеприпасы не только до корпусного обменного пункта, но и непосредственно на поле боя. Такие случаи бывали при защите границ Монгольской Народной Республики и во время боев с белофиннами. Будут они и в новых войнах. К этому всегда нужно быть готовым».

Это справедливо до сих пор.