На примере Renault выяснили, что сегодня ожидает автовладельцев. Спойлер: ужаса с сервисом нет. Но приспосабливаться пришлось.

Под юрисдикцией АВТОВАЗа

Официальные дилерские центры Renault (их в России сейчас 154) продолжают работу. Но согласно трехстороннему соглашению между Renault SAS (Франция), «Рено Россия» и ПАО «АВТОВАЗ» эксклюзивное право на послепродажное и гарантийное обслуживание автомобилей Renault, а также реализацию оригинальных запчастей к ним на территории России получил АВТОВАЗ. Вернее, дочерняя компания «Лада-Имидж», как раз и занимающаяся запчастями — теперь еще и для Renault.

Дефицит запасных частей, возникший весной 2022 года, ликвидирован. На больших складах масса оригинальных комплектующих и запасных частей для всех популярных моделей Renault (как и Lada). И уже налажены поставки не только по самым ходовым, но и по проблемным позициям. Хотя в некоторых случаях от заказа до доставки может пройти месяц. Впрочем, так было и раньше.

Аналогичная ситуация и с Nissan. Все российские активы марки перешли в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ», уже владеющего контрольным пакетом АВТОВАЗа. Запасные части для 117 официальных дилерских центров обеспечивает «Лада Имидж», в том числе из запасов для замороженного питерского завода.

Что с гарантийным ремонтом? А со страховым?

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Что касается собственно сервиса, по закону отказать в гарантийном обслуживании владельцу Renault официальный дилерский центр не имеет права. То же касается и страхового ремонта. Даже со ссылкой на отсутствие запчастей. Иметь их или уметь достать — работа дилера, а не ваша (потребителя). А оплачивает гарантийный ремонт Renault теперь АВТОВАЗ. Страховой ремонт оплачивает ваша страховая компания, как и прежде.

Если же ваш автомобиль уже снят с гарантии, никто не запретит поехать в неофициальный сервисный центр. Они работают, как и прежде, только цены подняли — как все и на всё.

У официальных дилеров сохранилось все диагностическое и ремонтное оборудование Renault — его никто не отнимет.

Подорожали? Насколько?

Конечно, все запчасти подорожали, но не в несколько раз, как утверждают скептики и паникеры, а в пределах 15–65% от докризисных цен. Увы, самый большой рост цен демонстрируют самые востребованные товары — например, моторные масла и тормозные колодки.

Ниже приведем актуальные цены на популярные модели и запчасти. Если вы покупали их до кризиса, сможете сравнить.

Оригинал есть, а что с неоригиналом?

Юридические лица, кроме «Лада-Имидж», не имеют права официально ввозить в Россию оригинальные запчасти Renault. И это стимулирует развитие каналов параллельного импорта, новых логистических цепочек, так что «неоригинала» для Renault сегодня в России хватает, и выбор едва ли не больше, чем до февраля 2022-го. Хотя, конечно, цены тоже выросли. Или, можно сказать, подскочили — вследствие инфляции, ажиотажа и дефицита. И все-таки «неоригинал» в целом остался дешевле «оригинала», иногда — многократно. И можно подобрать неплохие аналоги.

Среди неоригинальных запчастей есть и те, что под маркой «За рулем». Это и фильтры, и колодки, и многое другое.

Что почем?

Возьмем актуальные цены на самые востребованные детали на самые популярные модели Renault.

Расходники для Renault Logan

Фильтр масляный — от 200 рублей за «неоригинал» до 1989 рублей за оригинальный фильтр (под заказ из Германии). Здесь оригинал стоит в среднем 817 рублей.

Прокладка сливной пробки — от 48 до 1042 рублей. Оригинал — 200 рублей.

Фильтр воздушный — от 500 до 1040 рублей. Оригинал — 870 рублей.

Фильтр топливный — от 97 (фильтрующий элемент) до 2227 рублей. Оригинал — 1318 рублей.

Свеча зажигания — от 195 до 2955 рублей. Оригинал — 500 рублей.

Тормозные колодки передние — от 1703 до 5537 рублей. Оригинал — 1418 рублей.

Тормозные колодки задние — от 884 до 11402 рублей. Оригинал — 2599 рублей.

Комплект щеток стеклоочистителя — от 946 до 1467 рублей. Оригинал — 1260 рублей.

Самые востребованные запчасти для Stepway продаются примерно по таким же ценам, что и до ухода Renault из РФ. Точные цены определяют дилеры.

Renault Duster

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Фильтр масляный — от 300 до 1500 рублей. Оригинал — 470 рублей.

Прокладка сливной пробки — от 25 до 596 рублей. Оригинал — 225 рублей.

Фильтр воздушный — от 446 до 1640 рублей. Оригинал — 1850 рублей.

Фильтр топливный — от 1749 (под заказ) до 3365 рублей. Оригинал — 1318 рублей

Свеча зажигания — от 195 до 2955 рублей. Оригинал — 500 рублей.

Тормозные колодки передние — от 4760 до 4820 рублей. Оригинал — 4790 рублей.

Тормозные колодки задние — от 5046 (под заказ) до 9777 рублей. Оригинал — 8969 рублей.

Комплект щеток стеклоочистителя. Левая — от 1488 до 2788 рублей, правая — от 866 до 2788 рублей. Под заказ — от 497 рублей. Можно заменить щетками от Kaptur . Неоригинал Bosch (комплект) стоит в рознице 2180 рублей.

Мнение эксперта

, главный редактор журнала «За рулем»:

— АВТОВАЗу отошли все складские запасы Renault в России — это огромный объем запчастей. Более того, есть огромный сток комплектующих с завода «Москвич» (бывший Renault), которые планировалось использовать на конвейере — все это тоже пойдет в запчасти.

Я специально интересовался такими критическими, на мой взгляд, позициями, как коробки передач, включая гидромеханические и вариаторы, — они обычно на складах в больших объемах «не валяются». Ответ был таков: дилеры еженедельно меняют до десяти коробок передач — и проблем с ними нет. Это касается и гидроавтоматов, и вариаторов. Нет проблем, как меня заверили, и с ремонтом — и даже с заменой! — двигателей. По мере расходования этого огромного запаса запчастей будут налажены все поставки — включая запчасти по проблемным позициям.

Резюме: автомобили Renault ремонтировать можно, запчасти есть.

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Ваш Renault не останется без запасных частей. Аналогичная ситуация и с соплатформенными моделями под маркой Nissan. Если не удается купить оригинал, консультанты помогут подобрать приличные аналоги (выбор большой). Масла же все давно заливают не импортные, а отечественного производства. Они производятся на таком же оборудовании и из тех же компонентов, что и импортные, так что бояться нечего.

Что касается других иностранных марок, активно работавших в России до февраля 2022 года, у всех своя история. Так, Toyota хоть и законсервировала российский автозавод в Шушарах, продолжает оказывать услуги послепродажного обслуживания. У этой марки в России 114 официальных дилерских центров. Они же продают новые автомобили Toyota и Lexus, только уже не российского производства, а ввезенные из других стран. Как говорят эксперты, Казахстан наши уже «выгребли», но остались другие каналы.

Надо ли вам переходить на ГБО? Точная формула расчета тут.

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Фото: depositphoto.com, «За рулем»