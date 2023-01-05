Как предотвратить замерзание солярки и тяжелые последствия для топливной системы и дизельного двигателя, напомнили эксперты «За рулем».

Материалы по теме Как водители губят дизельный двигатель зимой

Антигель — это средство профилактики, которое следует заливать в топливный бак до того, как дизтопливо замерзло. Оно немного понизит температуру его замерзания.

Добавлять антигель можно только до того, как топливо замерзло. В морозную погоду мы советуем делать это при каждой заправке. Если морозы предстоят экстремальные или ваш путь лежит на север или на восток, то концентрацию можно увеличить.

Размораживатель — это средство лечения, способное расплавить парафин в застывшем топливе.

Вот только залить его в бак недостаточно: необходимо также снять топливный фильтр и залить размораживатель прямо в него, а затем, если удастся, прокачать топливо ручным насосом.

Экспертиза размораживателей замков тут.

Вся правда о присадках для топлива и моторного масла — по этой ссылке.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: depositphotos