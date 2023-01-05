Антигель — это средство профилактики, которое следует заливать в топливный бак до того, как дизтопливо замерзло. Оно немного понизит температуру его замерзания.
Добавлять антигель можно только до того, как топливо замерзло. В морозную погоду мы советуем делать это при каждой заправке. Если морозы предстоят экстремальные или ваш путь лежит на север или на восток, то концентрацию можно увеличить.
Размораживатель — это средство лечения, способное расплавить парафин в застывшем топливе.
Вот только залить его в бак недостаточно: необходимо также снять топливный фильтр и залить размораживатель прямо в него, а затем, если удастся, прокачать топливо ручным насосом.
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Фото: depositphotos