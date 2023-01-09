Что делать, если топливная магистраль замерзла?

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Такая напасть может случиться уже при минус 15 °С: летнее дизтопливо, если оно вдруг оказалось в баке вашего авто, помутнеет и даже утратит текучесть. При минус 25 °С летнее топливо гарантированно перейдет из жидкого состояния в твердое.
Если топливная магистраль вашего авто замерзла, никакая автохимия уже не поможет. Автомобиль необходимо отогреть.
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Как именно? Это зависит от того, где вас застал мороз.
- В городских условиях поможет эвакуатор, который доставит машину в обогреваемое помещение.
- На загородных магистралях придется вызывать бригаду с тепловыми пушками и плотным чехлом-тентом: в холодных регионах такая услуга пользуется популярностью. Дорого и не очень быстро, но деваться некуда.
- Что и когда замерзает в автомобиле? Температурный рейтинг вы найдете тут.
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Фото: depositphotos