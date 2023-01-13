Сколько шансов заправить зимой летнее ДТ

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А вы знаете, когда НПЗ производят зимние топлива — зимой или летом?
Дизтопливо для завоза на север НПЗ обычно выпускают… летом, чтобы уложиться в период навигации.
Что касается розничных АЗС, то тут чудес нет: максимум приходится на осенне-зимний период. Владельцам нужно внимательно следить за тем, чтобы по ошибке не заправиться зимой летним ДТ.
Мы устроили рейд по АЗС и выяснили каким топливом торгуют этой зимой.
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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС