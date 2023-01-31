На чем еще может работать дизель — вы не поверите! — журнал За рулем

На чем еще может работать дизель — вы не поверите!

«За рулем» продолжает серию познавательных материалов об устройстве и технических особенностях автомобилей.

Материалы по теме
7 причин не покупать машину с дизелем. И только один аргумент «за»

На каком топливе может работать дизельный двигатель?

Во-первых, дизель может работать на газовом топливе — только в цилиндр всё равно придется подавать небольшую запальную дозу дизтоплива.

Во-вторых, в некоторых странах используют биодизель — смесь моноалкильных эфиров жирных кислот. Сырьем для химического получения такого топлива служат растительные масла или животные жиры.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

11 заблуждений россиян про дизельные автомобили

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Жесткий тест: кроссовер против внедорожника (результаты удивили)
В России возобновили выпуск необычной версии Нивы
91 год назад начат выпуск легендарной полуторки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: