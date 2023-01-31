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На каком топливе может работать дизельный двигатель?
Во-первых, дизель может работать на газовом топливе — только в цилиндр всё равно придется подавать небольшую запальную дозу дизтоплива.
Во-вторых, в некоторых странах используют биодизель — смесь моноалкильных эфиров жирных кислот. Сырьем для химического получения такого топлива служат растительные масла или животные жиры.
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