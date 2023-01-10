Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!

Эксперты «За рулем» оценили, как сохранился в наших условиях 15‑летний ­Peugeot 206 родом из Ирана.

Почему Пежо?

История приобретения этого­ Peugeot 206, выпущенного в 2007 году, банальна: нужна была «живая» машина в бюджете, за который не найти приличную Гранту или Logan. Дело было в начале 2019 года, когда в Москве всерьез стояла перспектива ограничений проезда по экологическому классу.

Найти модель с четвертым экоклассом в документах за 150–160 тысяч рублей — ничего себе задачка! Peugeot 206 оказался едва ли не единственным кандидатом.

Всего лишь на четвертом просмотре попалась 12‑летняя машина после двух владельцев с похожим на реальный пробегом 117 тысяч км. Сиюминутных вложений она не требовала, и сделка состоялась.

Что в нем иранского?

Визуально иранское происхождение выдают только стекла с маркировкой IKCO. Боковые и лобовое не отличаются от французского хэтчбека. Заднее — оригинальное, но недорогое: 6000 рублей, есть заменители дешевле. Во всём остальном — чистый «француз». Везде логотипы Peugeot и сопутствующих ему брендов: Total, Valeo… Надписи только на английском и французском, никакой персидской вязи.

Кузов ржавый?

Признаться, у меня был скептицизм относительно состояния кузова: модель бюджетная, происхождение «южное», вся жизнь прошла в российских реагентах.

Мест с облезшей краской было изрядно, и за 3,5 года владения еще прибавилось. Пороги, задние арки, крышка багажника — плюс капот в глубоких сколах. Но ржавчины как не было, так и нет. Проверка толщиномером показала, что перекрашена с 2007 года рождения только одна дверь, и та без шпатлевки.

Мест с облезшей краской на кузове предостаточно. ­Но — не гниет.

А что внутри?

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Неплохо пережил 15 лет и салон, весьма простенький по материалам изначально (даже у «европейца»). Обивка требует химчистки — это есть. Однако вытянулась дешевенькая ткань умеренно, по швам не разошлась, фактуру не утратила.

А вот пластиковый руль потерся сильнее, чем иные кожаные. Хотя только с одной стороны, что может говорить, например, о кольце на пальце кого-то из предыдущих владельцев.

Если не принимать во внимание грязь, интерьер «бюджетника» за 15 лет неплохо сохранился. Обогревов никаких, шумоизоляции, считай, тоже. Но это шпилька в адрес не места сборки, а стандартов В‑класса конца 90‑х годов.

Удивительно, но ткань дверной карты, на которой постоянно лежит локоть, выглядит идеально. Сзади тесно — и ноль дополнительных удобств и подголовников. Печка в маленьком салоне отменная: весь объем прогревается очень быстро.

Интерьер отделан сплошь жестким пластиком. Спустя почти 150 тысяч км дребезжание исходит только от потолочного плафона. Судя по всему, из-за сломанного крепления.

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