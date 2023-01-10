Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные! — журнал За рулем

Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!

Эксперты «За рулем» оценили, как сохранился в наших условиях 15‑летний ­Peugeot 206 родом из Ирана.

Почему Пежо?

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История приобретения этого­ Peugeot 206, выпущенного в 2007 году, банальна: нужна была «живая» машина в бюджете, за который не найти приличную Гранту или Logan. Дело было в начале 2019 года, когда в Москве всерьез стояла перспектива ограничений проезда по экологическому классу.

Найти модель с четвертым экоклассом в документах за 150–160 тысяч рублей — ничего себе задачка! Peugeot 206 оказался едва ли не единственным кандидатом.

Всего лишь на четвертом просмотре попалась 12‑летняя машина после двух владельцев с похожим на реальный пробегом 117 тысяч км. Сиюминутных вложений она не требовала, и сделка состоялась.

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Что в нем иранского?

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Визуально иранское происхождение выдают только стекла с маркировкой IKCO. Боковые и лобовое не отличаются от французского хэтчбека. Заднее — оригинальное, но недорогое: 6000 рублей, есть заменители дешевле. Во всём остальном — чистый «француз». Везде логотипы Peugeot и сопутствующих ему брендов: Total, Valeo… Надписи только на английском и французском, никакой персидской вязи.

Кузов ржавый?

Признаться, у меня был скептицизм относительно состояния кузова: модель бюджетная, происхождение «южное», вся жизнь прошла в российских реагентах.

Мест с облезшей краской было изрядно, и за 3,5 года владения еще прибавилось. Пороги, задние арки, крышка багажника — плюс капот в глубоких сколах. Но ржавчины как не было, так и нет. Проверка толщиномером показала, что перекрашена с 2007 года рождения только одна дверь, и та без шпатлевки.

Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!Мест с облезшей краской на кузове предостаточно. ­Но — не гниет.
Мест с облезшей краской на кузове предостаточно. ­Но — не гниет.

А что внутри?

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Неплохо пережил 15 лет и салон, весьма простенький по материалам изначально (даже у «европейца»). Обивка требует химчистки — это есть. Однако вытянулась дешевенькая ткань умеренно, по швам не разошлась, фактуру не утратила.

А вот пластиковый руль потерся сильнее, чем иные кожаные. Хотя только с одной стороны, что может говорить, например, о кольце на пальце кого-то из предыдущих владельцев.

Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!Если не принимать во внимание грязь, интерьер «бюджетника» за 15 лет неплохо сохранился. Обогревов никаких, шумоизоляции, считай, тоже. Но это шпилька в адрес не места сборки, а стандартов В‑класса конца 90‑х годов.
Если не принимать во внимание грязь, интерьер «бюджетника» за 15 лет неплохо сохранился. Обогревов никаких, шумоизоляции, считай, тоже. Но это шпилька в адрес не места сборки, а стандартов В‑класса конца 90‑х годов.

Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!Удивительно, но ткань дверной карты, на которой постоянно лежит локоть, выглядит идеально.
Удивительно, но ткань дверной карты, на которой постоянно лежит локоть, выглядит идеально.

Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!Сзади тесно — и ноль дополнительных удобств и подголовников. Печка в маленьком салоне отменная: весь объем прогревается очень быстро.
Сзади тесно — и ноль дополнительных удобств и подголовников. Печка в маленьком салоне отменная: весь объем прогревается очень быстро.

Интерьер отделан сплошь жестким пластиком. Спустя почти 150 тысяч км дребезжание исходит только от потолочного плафона. Судя по всему, из-за сломанного крепления.

Продолжение — на следующей странице.

Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!

Эксперты «За рулем» оценили, как сохранился в наших условиях 15‑летний ­Peugeot 206 родом из Ирана.

Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные! — фото 1382979Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные! — фото 1382974Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные! — фото 1382976Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные! — фото 1382977Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные! — фото 1382980Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные! — фото 1382973Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные! — фото 1382978Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные! — фото 1382975Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные! — фото 1382981Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!
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