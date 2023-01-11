«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — журнал За рулем

«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

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Китайские кроссоверы пользуются все большей популярностью в России — за них не надо переплачивать и их не нужно ждать месяцами. Но все же японский автопром нельзя списывать со счетов — это особо любимые в России автомобили.

В Гран-при «За рулем» этого года в номинации «Большие кроссоверы и внедорожники» представлены пять новинок. И три из них — японские модели.

Сложность выбора в том, что двум практичным, мощным и отлично оснащаемым китайским кроссоверам: Chery Tiggo 8 и Exeed TXL — противостоят очень разные японские машины.

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Купить этих «японцев» можно, но только по схеме параллельного импорта. Однако они, определенно, достойны ожидания и возможных переплат. Во-первых, это рамный внедорожник с приятными повадками легкового автомобиля Isuzu Mu-X. Во-вторых, как никогда роскошный Lexus LX, а в-третьих, совершивший огромный качественный скачок Nissan Pathfinder.

Поэтому непросто определить, какой из этих автомобилей достоин премии «За рулем». Но кто-то обязательно окажется более достойным, и все благодаря нашему жюри.

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Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

Выбрать лучший кроссовер будет непросто — все номинанты разные, несмотря на принадлежность к одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

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Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada. Гран-при

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучшеChery Tiggo 8, универсал, 147 л.с., передний привод
Chery Tiggo 8, универсал, 147 л.с., передний привод

«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучшеExeed TXL, универсал, 186–197 л.с., полный привод
Exeed TXL, универсал, 186–197 л.с., полный привод

«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучшеIsuzu Mu-X, универсал, 190 л.с., полный привод
Isuzu Mu-X, универсал, 190 л.с., полный привод

«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучшеLexus LX, универсал, 299–415 л.с., полный привод
Lexus LX, универсал, 299–415 л.с., полный привод

«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучшеNissan Pathfinder, универсал, 275 л.с., полный привод
Nissan Pathfinder, универсал, 275 л.с., полный привод

«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

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Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше - фото 1383165«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — фото 1383164«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — фото 1383161«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — фото 1383160«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — фото 1383163«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — фото 1383162«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше
«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше - фото 1383161«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — фото 1383160«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — фото 1383162«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — фото 1383163«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — фото 1383164«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше — фото 1383165«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше

Какой кроссовер выберете вы — китайский или японский?

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