«Китаец» или «японец»? Чьи кроссоверы сегодня лучше

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Китайские кроссоверы пользуются все большей популярностью в России — за них не надо переплачивать и их не нужно ждать месяцами. Но все же японский автопром нельзя списывать со счетов — это особо любимые в России автомобили.

В Гран-при «За рулем» этого года в номинации «Большие кроссоверы и внедорожники» представлены пять новинок. И три из них — японские модели.

Сложность выбора в том, что двум практичным, мощным и отлично оснащаемым китайским кроссоверам: Chery Tiggo 8 и Exeed TXL — противостоят очень разные японские машины.

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Купить этих «японцев» можно, но только по схеме параллельного импорта. Однако они, определенно, достойны ожидания и возможных переплат. Во-первых, это рамный внедорожник с приятными повадками легкового автомобиля Isuzu Mu-X. Во-вторых, как никогда роскошный Lexus LX, а в-третьих, совершивший огромный качественный скачок Nissan Pathfinder.

Поэтому непросто определить, какой из этих автомобилей достоин премии «За рулем». Но кто-то обязательно окажется более достойным, и все благодаря нашему жюри.

Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

Выбрать лучший кроссовер будет непросто — все номинанты разные, несмотря на принадлежность к одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada.

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Chery Tiggo 8, универсал, 147 л.с., передний привод Exeed TXL, универсал, 186–197 л.с., полный привод

Isuzu Mu-X, универсал, 190 л.с., полный привод Lexus LX, универсал, 299–415 л.с., полный привод

Nissan Pathfinder, универсал, 275 л.с., полный привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant

О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь