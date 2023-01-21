Volkswagen после 9 лет эксплуатации: новая неисправность

Volkswagen Golf, 1.4T (140 л. с.), P7
Изготовитель — Volkswagen AG, Германия
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2013 года
Пробег на момент отчета — 132 000 км
Открываю капот, а он падает мне на руки — вот дела! Газовый упор, который его держит, перестал работать. Совсем! Впрочем, девять лет отслужил — имеет право.
Думал, при нынешнем дефиците замучаюсь искать замену… Отнюдь! Выбор на любой кошелек: от 1000 рублей за упор китайского производства до 6000 рублей за оригинал. Остановился на производителе Lesjofors. Компания специализируется на выпуске пружин и газовых упоров. На Golf такой упор стоит 1400 рублей. По заверению продавцов — хорошего качества, хотя в интернете отзывы неоднозначные. Что ж, проверю и расскажу. Устанавливать газовый упор нетрудно — он просто защелкивается в поворотном держателе.
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.