Volkswagen после 9 лет эксплуатации: новая неисправность

Запчасти для ремонта долго искать не пришлось, а что с ценами?

Volkswagen Golf, 1.4T (140 л. с.), P7

Изготовитель — Volkswagen AG, Германия

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2013 года

Пробег на момент отчета — 132 000 км

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Открываю капот, а он падает мне на руки — вот дела! Газовый упор, который его держит, перестал работать. Совсем! Впрочем, девять лет отслужил — имеет право.

Думал, при нынешнем дефиците замучаюсь искать замену… Отнюдь! Выбор на любой кошелек: от 1000 рублей за упор китайского производства до 6000 рублей за оригинал. Остановился на производителе Lesjofors. Компания специализируется на выпуске пружин и газовых упоров. На Golf такой упор стоит 1400 рублей. По заверению продавцов — хорошего качества, хотя в интернете отзывы неоднозначные. Что ж, проверю и расскажу. Устанавливать газовый упор нетрудно — он просто защелкивается в поворотном держателе.

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