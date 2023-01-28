Размораживаем омывайку: хитрость от дальнобойщиков (+5 простых способов)

Никаких банальных советов, вроде заехать на автомойку или в теплое помещение. До этого наверняка додумается даже новичок за рулем. Рассказываем про нестандартные способы решения проблемы.

Материалы по теме 10 механизмов в машине, которые могут замерзнуть напрочь

Замерзнуть жидкость в бачке стеклоомывателя может по причине скопления в ней воды или из-за того, что сама незамерзайка слишком разбавлена.

При понижении температуры, скопившаяся в бачке вода замерзает. Ситуация представляет опасность для насоса и самого бачка, поскольку от расширения замерзшей воды может произойти их разрыв. Объем льда примерно на 10% больше, чем объем воды, размороженной из этого льда.

В случае замерзания разбавленной жидкости стеклоомывателя опасность повреждения бачка и насоса намного меньше, поскольку лед будет представлять собой рыхлую массу. Однако система все равно будет нуждаться в разморозке. Сделать это можно по-разному.

Способ 1. Компрессор для накачки колес

В случае незначительного замерзания в бачок можно залить предварительно подогретую концентрированную незамерзайку, рассчитанную до —30°С.

Для ускорения разморозки в бачок опускается шланг от компрессора для накачки колес. Поступающий воздух будет образовывать пузыри, способствующие перемешиванию жидкости и увеличит теплообмен.

Материалы по теме Что будет, если включить кондиционер в авто зимой?

Способ 2. Фен

Желательно использовать бытовой фен. В сравнении с промышленным он более безопасен для деталей автомобиля.

Поток горячего воздуха необходимо направить в горловину бачка. Помимо горловины можно еще прогревать боковую стенку бачка, не закрытую элементами кузова.

Способ 3. Шланг и груша

При помощи шланга с грушей в бачок заливается некоторый объем теплой незамерзайки. Через пару минут растаявшая масса откачивается и заливается новая порция подогретой незамерзайки. Процедура повторяется до полной разморозки бачка.

Способ 4. Выхлопные газы

Недавно мы рассказывали про хитрый способ разморозки тормозов. Нужен простой садовый шланг, один конец которого надевается на выхлопную трубу, а другой направляется на замерзший узел. Аналогичным образом можно направить поток теплых выхлопных газов в расширительный бачок.

Способ 5. Для владельцев Лады (и не только)

Материалы по теме Хитрость опытных автомобилистов при установке свечей зажигания

В большинстве случаев демонтаж бачка омывателя не занимает много времени. К примеру, на автомобилях ВАЗ до Лады Гранта включительно снять бачок можно за несколько минут своими силами. И совсем немного времени понадобится, чтобы снятый бачок отогреть дома в теплой воде. А вот в случае с автомобилями на платформе B0 (Renault Logan, nissan Almera и др.) потребуются больше времени на снятие бачка. Связано это с его расположением под лобовым стеклом в специальной нише.

Если на вашей машине бачок установлен в районе стыка крыла с бампером, то целесообразнее будет разморозить его не снимая. Для этого воспользуйтесь одним из описанных выше способов. Ну, а если демонтируется бачок легко, проще всего именно так и поступить. Все зависит от конструктивных особенностей вашей машины.

Секретный способ дальнобойщиков

Материалы по теме Что делать, если прошел ледяной дождь — простые советы водителю

Возможно, вы знаете, что при помощи лампы накаливания дальнобойщики размораживают солярку в топливных баках.

Для разморозки бачка понадобится лампочка 21 Вт и два провода длиной в пару метров. Лампа помещается в бачок омывателя, а провода подсоединяются напрямую к аккумулятору.

Разморозка будет долгой, а в целях безопасности за процессом потребуется постоянное наблюдение.

Как разморозить шланги и форсунки стеклоомывателя

Материалы по теме Как разморозить омывайку — сосед подсказал хитрый способ

Для разморозки форсунок к ним можно приложить целлофановый пакет с горячей водой.

В доступных местах трубки можно аккуратно помять руками и тем самым разрушить находящийся внутри лед.

После того как бачок будет отогрет, и насос может работать магистраль стеклоомывателей необходимо промыть концентрированной омывайкой.

Еще один нестандартный способ разморозки бачка омывателя здесь.