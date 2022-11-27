Зимой тормозные колодки могут неожиданно примерзнуть. Как освободить их из ледяного плена, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.
Для этого понадобиться шланг — его можно заранее положить в багажник и возить с собой.
Итак, наденьте шланг на глушитель, заведите двигатель и направьте другой конец шланга на тормозной механизм.
Если примерзли тормоза барабанного типа, то можно постучать по барабану, но делать это нужно через деревянный брусок. Наносить сильных ударов не стоит, можно повредить механизм. Эффективность данного метода не гарантирована.
Самый простой способ: вскипятить чайник и полить барабаны кипятком. А чтобы просушить колеса, нужно некоторое время двигаться со слегка затянутым ручником. Тогда колодки разогреются, а вода испарится.
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Источник: За рулем
Фото: За рулем