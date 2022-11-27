Большинство способов хорошо известны. Чаще всего тормоза поливают горячей водой. Но если ее негде взять, то можно обойтись и без воды.

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Зимой тормозные колодки могут неожиданно примерзнуть. Как освободить их из ледяного плена, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Для этого понадобиться шланг — его можно заранее положить в багажник и возить с собой.

Итак, наденьте шланг на глушитель, заведите двигатель и направьте другой конец шланга на тормозной механизм.

Шланг можно просунуть между спицами литого диска. Но если у вас штамповка, придется снять колесо.

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Если примерзли тормоза барабанного типа, то можно постучать по барабану, но делать это нужно через деревянный брусок. Наносить сильных ударов не стоит, можно повредить механизм. Эффективность данного метода не гарантирована.

Самый простой способ: вскипятить чайник и полить барабаны кипятком. А чтобы просушить колеса, нужно некоторое время двигаться со слегка затянутым ручником. Тогда колодки разогреются, а вода испарится.

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Источник: За рулем

Фото: За рулем