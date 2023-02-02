Поставить авто на учет в ГИБДД на двоих — разве так можно? — журнал За рулем

Поставить авто на учет в ГИБДД на двоих — разве так можно?

Читатели «За рулем» задали нестандартный вопрос. А мы получили официальный ответ ГИБДД.

В наследство нам с сестрой досталась родительская машина. Можно ли зарегистрировать ее на двоих?

Андрей и Алла, Ленинградская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Могут ли оштрафовать за неоригинальные запчасти на авто?

Нельзя. Согласно Правилам государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, постановка транспортных средств на государственный учет осуществляется только за одним физическим лицом.

Если документ на право собственности оформлен на двух человек, то постановка на государственный учет транспортного средства осуществляется за одним из них при наличии письменного согласия на это другого собственника, поданного им в регистрационное подразделение при производстве регистрационного действия.

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