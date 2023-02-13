Загорелся индикатор неисправности рулевого — ездить можно? — журнал За рулем

Загорелся индикатор неисправности рулевого — ездить можно?

Вопрос читателя «За рулем» вызван длительным ожиданием заказанных запчастей. А рулевое управление, вопреки «лампочке», работает, по его ощущениям, как обычно.

На приборной панели горит лампа, информирующая о неисправности электроусилителя руля, хотя рулевое управление работает, как и прежде. Дилер утверждает, что необходима замена рулевой рейки, однако заказ придется ждать не меньше двух месяцев. Можно ли ездить на машине в это время?

А.В., г. Владивосток

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Неисправность рулевого управления подтверждается не только соответствующим индикатором на приборной панели, но и специалистами дилерского центра.

В этой связи эксплуатация вашего автомобиля запрещается на основании пункта 2.3.1 ПДД. Управление транспортным средством с заведомо неисправным рулевым управлением влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ. 

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При этом транспортное средство задерживается с помещением на специализированную стоянку до устранения причины задержания по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ.

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Фото: vk

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