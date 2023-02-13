На приборной панели горит лампа, информирующая о неисправности электроусилителя руля, хотя рулевое управление работает, как и прежде. Дилер утверждает, что необходима замена рулевой рейки, однако заказ придется ждать не меньше двух месяцев. Можно ли ездить на машине в это время?
А.В., г. Владивосток
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Неисправность рулевого управления подтверждается не только соответствующим индикатором на приборной панели, но и специалистами дилерского центра.
В этой связи эксплуатация вашего автомобиля запрещается на основании пункта 2.3.1 ПДД. Управление транспортным средством с заведомо неисправным рулевым управлением влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ.
При этом транспортное средство задерживается с помещением на специализированную стоянку до устранения причины задержания по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ.
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Фото: vk