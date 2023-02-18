Им поделился читатель «За рулем» и получил приз.

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Приобрел штыковую укороченную лопату Fiskars Solid, которая отлично подходит как для снега, так и для песка. Встал вопрос, как пристроить ее в автомобиле.

Под руку попались скобы подходящего размера. Закрепил их к инструментальному ящику, как показано на фото.

Мой способ крепления подойдет всем, у кого есть ящик под инструмент и короткая лопата.

С. Гайнашин, Свердловская область

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

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Этот дельный лайфхак позволит прокачать любой багажник.

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Фото: С. Гайнашин