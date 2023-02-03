Как завести мотор, если АКБ еле дышит?

Вспоминаем все основные способы и несколько нестандартных. Например, вы знали, что «прикурить» севший аккумулятор можно даже от шуруповерта?

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Что ж, включаем фантазию. Заодно вспоминаем, что обычно исправному бензиновому двигателю для пуска достаточно всего 100 об/мин. При низких температурах — желательно побольше. А дизель требует вначале нагрева свечей накаливания до высоких температур, и только затем достаточно быстрого проворачивания коленчатого вала. Свечам накаливания нужно немало электроэнергии, поэтому требования к аккумуляторным батареям дизелей намного выше.

Так пускали не только легковушки, но и солидные грузовики типа ЗИЛ-130. Работа требовала известной сноровки, но практически всегда заканчивалась довольным урчанием ожившего мотора.

Прикуриваем

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Смысл простой: к выводам штатной батареи надо подсоединить другую. В былые времена такую помощь водители оказывали друг другу без раздумий, да и подходящие толстые провода лежали в каждой второй машине.

Сегодня найти автомобиль-донор непросто: многие владельцы не без оснований опасаются выхода из строя штатной электроники. Да и провода мало у кого есть. Однако способ в этом не виноват: он вполне работоспособен. Главное требование безопасности — в момент пуска зажигание на доноре должно быть выключено.

Оптимисты утверждают, что в подобных случаях можно вызвать такси и прикурить от приехавшей машины. Ну, не знаем, обрадуется ли такому предложению таксист. Впрочем, во многих местах подобную услугу оказывают специально обученные сервисмены.

Бусте р

Новомодный способ — воспользоваться бустером. Запасной батареи ни у кого точно нет, а вот небольшой бустер вполне может лежать где-то в перчаточно-вещевом ящике.

Малогабаритная «коробочка с электричеством» может запасать в себе энергию, достаточную для нескольких пусков двигателя. Нужно лишь, чтобы она была заряжена.

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Теоретически бустер может подзаряжаться даже от подсевшей АКБ, но это уже приключение: то ли зарядится, то ли нет. Кроме того, от замерзшего на морозе бустера толку не будет: его перед использованием необходимо отогреть.

А еще существуют бустеры с конденсаторами. Такие, при качественном исполнении, дают хорошие результаты. Высосав остатки электричества из штатной батареи, они обеспечивают хороший выброс энергии в течение короткого времени, достаточный для пуска исправного мотора.

Зарядные и пускозарядные устройства

Если рядом с местом стоянки автомобиля доступна розетка 220 В, то можно воспользоваться пускозарядным устройством. Бытовые пускозарядки дают ток около 100 А, и после нескольких минут «подкачки» штатной АКБ обеспечивают надежный пуск.

Почти все продаваемые нынче пусковые провода на деле никуда не годятся: сечение крошечное, крокодилы-зажимы непродуманные. Самодельный набор на базе солидного провода оказывается лучше покупного.

Если столь мощного устройства нет, то придется довольствоваться обычным зарядником с током 6–10 А. С таким помощником поездку придется отложить на значительное, вплоть до 10 часов, время. Но его можно сильно сократить, если…

Принять ванну

Реально попытаться оживить штатную батарею, сняв ее с автомобиля и поместив минут на 30–40 в тазик с горячей водой. Теплая батарея гарантированно отдаст больше энергии, чем ледяная. Этот простейший способ можно совместить с подзарядкой даже слабым выпрямителем. Совместные усилия ускорят процесс.

Найти себе другую

Совет не такой и бестолковый, каким кажется на первый взгляд. Если штатная батарея уже не первой молодости, а дело происходит не в глухой тайге, то вполне можно решить проблему кардинальным образом, потратившись на новую АКБ. При удачном стечении обстоятельств эту операцию можно провернуть довольно быстро — если помогут знакомые, таксисты, сервисмены и прочие добрые люди.

Еще несколько необычных способов завести машину с севшим аккумулятором — на второй странице