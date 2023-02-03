Осторожно: этот кроссовер не нужен даже перекупам

Несмотря на известность и даже популярность, продать его на вторичном рынке непросто, и приходится как следует снижать цену.

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Вы, наверное, привыкли, что неликвидные автомобили — это всегда непопулярные на рынке новых машин модели. На вторичке продать их еще сложнее, а значит лучше их избегать ради экономии.

Но это не всегда так. Есть один очень популярный кроссовер. Он достаточно мощный, но не требует большого транспортного налога, просторный, но удобный в управлении, комфортный, технологичный, привычный… Но при всем этом эксперт»За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов не советует с ним связываться.

Это Nissan Pathfinder предыдущего поколения с индексом R52. Это не рамный внедорожник с интересным дизайном, каким был R51, а кроссовер в стиле менее дорогого X—Trail. Непонятно, как он вообще появился при наличии в модельном ряду Ниссана кроссовера Murano. Но это далеко не единственная проблема машины.

Двигатель мощностью 249 л.с. хорош, но вариатор для этого кроссовера не годится — он боится долгих пробуксовок и не любит бездорожье.

Ходовая часть хлипкая. Раз в каждые 100 тысяч км и даже чаще приходится менять стойки стабилизатора, ступичные подшипники и опоры передних стоек. Ресурс тормозных дисков сравним с ресурсом тормозных колодок других машин на рынке — около 40 тысяч км.

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Также есть претензии к слабому лакокрасочному покрытию (они есть ко многим автомобилям из-за новых экологических стандартов красок). Но при этом коррозийная стойкость металла вполне хорошая, если бы не ржавчина над верхней кромкой лобового стекла, где рассмотреть ее непросто.

В салоне используются не самые лучшие материалы. Первому владельцу их хватит, а вот второй получит машину с уже достаточно затертым интерьером.

В результате Nissan Pathfinder R52 2014–2015 годов выпуска вам уступят за 1,6–1,7 млн рублей. Но за эти деньги можно купить Toyota Highlander (одноклассник Pathfinder), правда в возрасте на 3–4 года старше.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «От них отворачиваются перекупы! Названы самые непопулярные кроссоверы».

Фото: Nissan