Найдите 3 отличия: автомат, вариатор или робот? — журнал За рулем

Найдите 3 отличия: автомат, вариатор или робот?

Внешний вид селектора разобраться не поможет, предупреждает эксперта «За рулем».

— Как навскидку отличить гидромеханический автомат от вари­атора или робота?

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— А почти никак! Селекторы у классической гидромеханической коробки, вариатора или робота не отличаются.

У некоторых роботов отсутствует парковочное положение P, а вместо буквы D применяется литера А — такое можно встретить на вазовской коробке АМТ. Но это скорее исключение. А так — всегда будут стандартные «Драйв», «Реверс» и «Паркинг» с нейтралью.

Возможность ручного переключения передач есть почти у всех — даже у бесступенчатого вариатора, который «изображает» фиксированные квазипередачи.

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Для того чтобы отличить коробки, нужно проехать на машине.

Тут разницу поймать можно — робот и вариатор порой чуть дольше «думают» при старте.

У многих вариаторов при разгоне стрелка тахометра зависает практически на одном значении — хотя скорость растет. Но даже такие отличия сейчас поймаешь далеко не на каждой модели.

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