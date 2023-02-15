Найдите 3 отличия: автомат, вариатор или робот?

— Как навскидку отличить гидромеханический автомат от вариатора или робота?
— А почти никак! Селекторы у классической гидромеханической коробки, вариатора или робота не отличаются.
У некоторых роботов отсутствует парковочное положение P, а вместо буквы D применяется литера А — такое можно встретить на вазовской коробке АМТ. Но это скорее исключение. А так — всегда будут стандартные «Драйв», «Реверс» и «Паркинг» с нейтралью.
Возможность ручного переключения передач есть почти у всех — даже у бесступенчатого вариатора, который «изображает» фиксированные квазипередачи.
Для того чтобы отличить коробки, нужно проехать на машине.
Тут разницу поймать можно — робот и вариатор порой чуть дольше «думают» при старте.
У многих вариаторов при разгоне стрелка тахометра зависает практически на одном значении — хотя скорость растет. Но даже такие отличия сейчас поймаешь далеко не на каждой модели.
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