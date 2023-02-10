Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера - 7 заметных изменений

Популярный Haval Dargo стал брутальнее. В модельном ряду появилась новая модель с приставкой Х.

1. Решетка радиатора

Передняя облицовка увеличилась в размерах. Так как она некрашеная, практически весь передок у Dargo X выполнен в практичном черном цвете.

Из хромированных деталей — только фирменный шильдик.

2. Зеркала и обвес

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На обычных Dargo они окрашены в цвет кузова. На «иксах» стали черными.

Такие лучше сочетаются с обликом машины. И ветки не оставят на них портящие внешний вид царапины.

Бамперы и накладки колесных арок по форме идентичны тем, что стоят на обычном Dargo.

Но на «иксе» они испещрены имитацией блестящих крепежных болтов. Стильное решение, выделяющее машину.

3. Блокировка дифференциала

Вместо единственной заглушки на приборной панели появилась клавиша включения принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала.

Она активируется в любом из внедорожных ездовых режимов и работает до 38 км/ч. При этом межосевой муфтой по-прежнему управляет электроника по своему усмотрению.

4. Оригинальный ездовой режим

Долгое удержание клавиши ESP отключает все электронные системы. Так некоторым водителям комфортнее на бездорожье. На страже остается только ABS, но и она начинает работать грубее.

Кстати, дорожный просвет и геометрическая проходимость у «икса» такие же, как и на обычной машине.

Интерьер Dargo X отличается от обычного только одной клавишей. Есть выбор из трех вариантов отделки: ткань, черная или бежевая кожа с оранжевыми вставками.

5. Внедорожный «круиз»

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Обычный круиз-контроль включается минимум на 30 км/ч.

Внедорожный может поддерживать скорость от 7 до 15 км/ч.

Он помогает водителю на сложном рельефе: не нужно отвлекаться на управление тягой, остается только рулить.

Система активируется через меню медиасистемы. И только в ездовом режиме «Песок».

6. Место сборки

Вопрос о локализации Dargo X под Тулой, где собирают обычные Dargo, обсуждается. Пока машины идут прямиком из Китая. Не исключено, что кто-то сделает выбор в пользу той или иной версии исходя именно из места сборки.

Ассортимент цветов кузова от места сборки не зависит: белый, серый, оранжевый, черный. Но последний на российской и китайской машинах называется по-разному. Значит, отличаются и оттенки. На глаз это будет незаметно, но нюанс интересный.

Dargo X лишен базовой комплектации Comfort (она переднеприводная) и топовой Tech Plus. Значит, его нельзя получить с адаптивным «круизом» и другими ассистентами, проекционным дисплеем, массажером и боковыми подножками.

7. Цена

Разумеется, за внедорожный антураж и вспомогательные системы потребуется доплатить 70 тысяч рублей. Именно настолько «иксы» дороже обычных Dаrgo.

Кроссовер в версии Elite обойдется от 3 119 000 рублей, в комплектации Premium — от 3 319 000 рублей.

Прибавка небольшая, если еще учесть, что Haval Dargo X модель экспортная. И желающие, наверняка, найдутся.