Чероки с пробегом: можно брать! Но есть нюансы

Jeep Grand Cherokee четвертого поколения – американский внедорожник на… мерседесовской платформе! Мерседесовские корни явно пошли ему на пользу, но не во всём.

Визитная карточка

Jeep Grand Cherokee с индексом WK2, выпускавшийся с 2010 по 2022 годы, любопытен тем, что построен на модернизированной платформе Мерседеса М-класса W164 (снятой немцами с производства в 2011 году). От нее «индейцу» достались архитектура несущего кузова и подвески.

А вот бензиновые моторы – американские. Дизель – итальянский. Так вышло, поскольку разработка велась во времена компании DaimlerChrysler, а затем, с 2009 года, американская марка перешла под крыло компании Fiat.

Бензиновый шестицилиндровый мотор 3.6 (286 л.с.) семейства Pentastar серии EZB ставился на WK2 изначально – с ним на вторичке без малого 40% автомобилей. Его младший брат 3.0 (238 л.с.) с кодом EHD появился в 2014 году – после состоявшегося годом ранее рестайлинга (еще одна косметическая правка случилась в 2016 году).

Восьмицилиндровый мотор объемом 5,7 литра (347–352 л.с.) модели EZH – самый редкий (чуть более 2% машин), зато принадлежит легендарному семейству HEMI. «Восьмерка» объемом 6,4 литра (468 л.с.) серии ESG ставилась вдобавок на версию SRT.

А появившийся в 2011 году трехлитровый турбодизель EXF (190–250 л.с.) совместной разработки итальянских компаний VM Motori и Fiat Powertrains – самый популярный мотор у Grand Cherokee: с ним более половины автомобилей.

Механической коробки передач не было в принципе. Дорестайлинговые шестицилиндровые машины оснащены мерседесовским пятиступенчатым автоматом 722.6 (он же W5A580 по кодификации Jeep). C моторами 5.7 HEMI поначалу шла крайслеровская пятиступенчатая коробка 545RFE, а с 2012 года – прибавившая еще одну ступень версия 65RFE. После рестайлинга 2015 года со всеми моторами устанавливались разные по перевариваемому моменту модификации немецкого восьмиступенчатого автомата ZF 8HP.

Заднеприводные версии Grand Cherokee были доступны только за океаном – как и упрощенная трансмиссия Quadra-Trac I с одноступенчатой раздаточной коробкой MP2010. В распространенной у нас трансмиссии Quadra-Trac II используется двухступенчатая раздаточная коробка MP3023, а в самой продвинутой Quadra-Drive II есть и дифференциал повышенного трения с электронным управлением ELSD.

Кузов

Образцовая коррозионная стойкость, увы, не является добродетелью Grand Cherokee. В целом кузов с оцинкованными элементами держится неплохо. Но ржавчину можно обнаружить даже на машинах, не достигших десятилетнего возраста . Первым делом она поселяется в завальцовках капота и на нижней части двери багажника. Еще пара характерных, но неожиданных мест – в местах креплений крыльев на передних стойках и возле дверных ручек (этим больше страдают автомобили до первого рестайлинга 2014 года).

Внешний вид дорестайлинговых машин портят «хромированные» элементы – покрытие мутнеет и вспучивается. На рестайлинговых Grand Cherokee такой проблемы нет – практически все детали получили матовую отделку.

Ветровое стекло любит трескаться, фары – мутнеть и затираться. А лючок бензобака из-за ослабшей пружины со временем может перестать открываться без дополнительных поддеваний.

Электронных блоков в Grand Cherokee предостаточно, и многие проблемы связаны с корректностью их работы. Чудить может многое – от самопроизвольного срабатывания штатной сигнализации до глюков подсветки салона . Благо что-то устраняется перезагрузкой с отключением питания, а если не выходит – то перепрошивкой соответствующего блока.

Часто выходят из строя парковочные датчики. Двигатель может не завестись из-за сбоев в LIN-шине между замком зажигания и модулем блокировки руля или плохой «массы» с кузовом. Так же из-за потери контактов отказывается работать кнопка центрального замка на планке двери багажника.

Салон

Сборка салона местами может быть по-американски небрежна, из-за чего то тут, то там детали норовят побрякивать или отходить. Перекошенный бардачок может перестать запираться замком, дребезжит на неровностях панорамный люк. Отходит облицовка спинок передних сидений, поясничная поддержка норовит щелкать в максимально выдвинутом положении, а сами кресла – скрипеть и елозить в поворотах из-за неудачных втулок крепления. Подголовники задних сидений – еще один потенциальный источник скрипов.

Пластик не эталонного качества – бывает, трескается «хромовая» отделка (например, на подстаканниках в облицовке центральной консоли), а у дорестайлинговых машин разваливается хлипкая ручка шторки багажника.

Кожа в отделке руля и сидений похвально долговечна и способна выдержать не одну сотню тысяч километров. А вот та, которой обтянута передняя панель, может и подвести – отклеиться и пойти пузырями.

Причиной непослушания климатической системы бывают развалившиеся пластиковые шестерни привода заслонок – их можно заменить отдельно. Дверные замки способны закусить собственную проводку, из-за чего перестают работать.

Двигатели

3.6 и 3.0 V6

Шестицилиндровые V-образные моторы серии Pentastar объемом 3,0 и 3,6 литра отличаются между собой диаметром цилиндра и ходом поршня, и оба имеют средний ресурс не менее 300–350 тысяч км.

После 120–150 тысяч возможны течи радиатора по стыку алюминиевых сот с пластиковыми бачками, а также термостата – в его пластиковом корпусе могут появиться трещины.

У двигателей 3.6 до 2012 года были часты проблемы с фазовращателями выпускных распредвалов, выходившими из строя через 50–70 тысяч км. Также известны случаи износа постелей распредвалов после 100 тысяч км в правой головке блока цилиндров. Еще одна неприятность ранних моторов Pentastar – течи маслоохладителя в модуле масляного фильтра, причем не только по вине прокладок, но и из-за трещин в корпусе.

В ходе рестайлинга в 2014 году были доработаны и моторы. Из оставшегося – довольно нежные распределительные валы, у которых при малейшем недостатке смазки на кулачках мигом появляется выработка. Проблемы же с давлением масла могут быть и по вине двухконтурного насоса переменной производительности, у которого часто отказывают управляющий соленоид или датчик.

5.7 и 6.4 V8

Восьмицилиндровые бензиновые моторы, принадлежащие к семейству HEMI, – настоящие долгожители с ресурсом более 400–450 тысяч км.

После 120–150 тысяч км может потечь помпа – но зачастую удается обойтись и без замены узла, обновив только прокладку. Выпускные коллекторы иногда «ведет», причем так, что от этого иной раз обрываются шпильки их крепления. Только качественной смазки требуют гидрокомпенсаторы клапанов, также являющиеся управляющими клапанами системы отключения при низких нагрузках половины цилиндров MDS (Multi Displacement System).

Хорошему маслу будет рад и единственный распредвал нижнего расположения, толкающий массивные штанги, – в противном случае выработка на кулачках может появиться через 200–220 тысяч км.

3.0d

Трехлитровый турбодизель серии EXF с чугунным и вполне ресурсным блоком цилиндров неплох – пробег до капремонта составляет около 350 тысяч км. Но он имеет достаточно нежную систему впрыска MultiJet II с электромагнитными форсунками, подающими несколько порций топлива за цикл. Через 120–150 тысяч км могут выйти из строя ТНВД или форсунки, которые чаще всего начинают лить – признаком неполадок послужит в том числе и увеличение расхода топлива.

В неустойчивой работе дизеля бывают виноваты загрязнения клапана системы рециркуляции отработавших газов EGR, особенно быстро скапливающиеся при коротких и частых поездках. Избежать замены клапана зачастую помогает его тщательная очистка.

Турбокомпрессор Garrett сам по себе подводит редко, однако на дорестайлинговых машинах его часто подводили лопнувшие патрубки и актуатор заслонок изменения геометрии впуска.

Известны случаи проворота вкладышей коленвала – в основном у моторов из первых партий.

Коробки передач

АКП-5 W5A580 (722.6)

На дорестайлинговых версиях с шестицилиндровыми бензиновыми моторами и дизелем устанавливалась пятиступенчатая автоматическая коробка серии W5A580. Она же – мерседесовская 722.6, к моменту появления на Grand Cherokee производившаяся уже второй десяток лет, за которые ее вполне успели довести до ума. Хотя сбои в электронике иногда все-таки случаются.

Примерный ресурс коробки – около 250 тысяч км. Однако частыми вылазками на бездорожье или светофорными гонками его легко сократить до 150–200 тысяч, особенно с «моментным» дизелем. Первыми сдаются фрикционы в пакетах сцеплений. Впрочем, коробка сравнительно несложна в ремонте, и даже после более сильного износа и замены не только фрикционов, но и гидротрансформатора, а также обновления элементов гидроблока способна продолжать служить дальше.

У возрастных экземпляров старше 2015 года выпуска коробка может терять масло из-за сквозной коррозии стального поддона (затем его стали делать из гальванизированного металла).

АКП-5 545RFE и АКП-6 65RFE

Еще более надежна по «железу» американская пятиступенчатая коробка 545RFE, как и ее появившаяся при модернизации 2012 года шестиступенчатая версия 65RFE. Даже с восьмицилиндровыми моторами HEMI обе способны выдерживать более 300 тысяч км.

Помимо возможных и здесь сбоев электронной системы управления, раньше этого срока, через 180–200 тысяч км, скорее всего понадобится переборка блока соленоидов – а с грязным маслом и вдвое раньше. Продукты износа также существенно сокращают и ресурс масляного насоса. Смазку, как и в мерседесовском агрегате, лучше обновлять каждые 40–50 тысяч км.

АКП-8 8HP

После рестайлинга 2013 года на все версии Grand Cherokee устанавливалась немецкая восьмиступенчатая коробка ZF 8HP в разных модификациях (в зависимости от перевариваемой мощности). Этот автомат наиболее сложен как конструктивно, так и в ремонте. Однако достаточно ресурсный – при должном обслуживании способен прослужить 250–300 тысяч км.

Из всех коробок «индейца» агрегат ZF наиболее требователен к чистоте масла, которое ускоренно загрязняется из-за ранней блокировки гидротрансформатора. Без обновления смазки гидроблок и управляющие клапаны могут повредиться продуктами износа через 120–150 тысяч км, а следом страдают втулки, приводя к потере давления.

Протечки у этой коробки после 100 тысяч км наблюдаются чаще, чем у остальных. Причем масло может уходить и через уплотнения разъема электропроводки. Нередко коробится и открывает течи по стыку пластиковый поддон.

Шасси

Трансмиссия Quadra-Trac II с двухступенчатой раздаточной коробкой MP3023 достаточно надежна. После 120–140 тысяч км могут пропускать масло уплотнения валов. Их замену лучше не откладывать: если продолжать ездить с пониженным уровнем масла, изнашивается цепь.

У опционной трансмиссии Quadra-Drive II с дифференциалом повышенного трения (ELSD) нередко отказывает электромотор в приводе блокировки. Меняется он отдельно, а иногда поддается и переборке. А лучшее средство от закисания привода – периодическое включение режима 4WD Low.

Меняемые отдельно сайлентблоки крепления заднего редуктора к подрамнику могут изнашиваться после 100–150 тысяч км – особенно быстро у мощных версий.

Главные «отказники» в карданных передачах – ШРУСы. Альтернатива покупки дорогих карданов в сборе – замена отдельно шарниров в специализированных мастерских.

До 2016 года в передней подвеске служили чугунные рычаги со съемными шаровыми опорами, которые держатся 120–160 тысяч км. У более свежих машин на этом же пробеге придется менять алюминиевый рычаг в сборе, что обойдется на порядок дороже.

И передние, и задние амортизаторы способны выдерживать около 150 тысяч км. Столько же, как правило, служат и передние баллоны в опционной пневмоподвеске Quadra-Lift. После рестайлинга 2013 года Grand Cherokee некоторое время шли только с пружинной подвеской. Но в 2016 году вновь стала доступна пневматическая, с доработанными и получившими защитные пыльники задними баллонами – после чего по ресурсу они догнали передние пневмостойки.

Рулевые тяги и наконечники обычно держатся до 100–140 тысяч км. «Рейка» надежна, но после 120–150 тысяч в ней могут появиться течи. К замене дорогостоящего узла это не приводит – механизм ремонтопригоден, и обычно всё ограничивается обновлением уплотнений.

Передние тормозные диски не обладают большим запасом термостойкости, нередко коробятся и начинают «бить».

Стояночный тормоз лучше проверять почаще. Тросы привода склонны к коррозии и закисанию. А у барабанных колодок от опорной пластины нередко отслаиваются накладки – в худшем случае это приводит к блокировке колеса.

Итого

Подержанный Jeep Grand Cherokee WK2 брать можно – но лучше при наличии средств и возможностей для его надлежащего обслуживания. Мерседесовские корни пошли на пользу, но не во всём. Жаль, что дизель – не лучший вариант: поэтому лучше предпочесть бензиновые агрегаты.

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