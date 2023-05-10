Подсветка для бардачка — очень простое решение
На многих недорогих автомобилях в перчаточном ящике нет лампы освещения. В моей Тойоте тоже.
Решил проблему, купив светильник «Светлячок» на батарейке с датчиком движения. Теперь при открытии крышки ящика там всегда светло.
О. Беломестнов, г. Йошкар-Ола
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Фото: О. Беломестнов
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