Подсветка для бардачка — очень простое решение

Но есть один важный нюанс.

На многих недорогих автомобилях в перчаточном ящике нет лампы освещения. В моей Тойоте тоже.

Решил проблему, купив светильник «Светлячок» на батарейке с датчиком движения. Теперь при открытии крышки ящика там всегда светло.

О. Беломестнов, г. Йошкар-Ола

Приз автору совета – сумка-холодильник водонепроницаемая AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Еще одно решение проблемы подсветки вы найдете тут.

«За рулем» можно читать в Телеграм.

Фото: О. Беломестнов