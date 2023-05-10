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Подсветка для бардачка — очень простое решение

Но есть один важный нюанс.

За РулемПодсветка для приборки — очень простое решение

На многих недорогих автомобилях в перчаточном ящике нет лампы освещения. В моей Тойоте тоже.

Решил проблему, купив светильник «Светлячок» на батарейке с датчиком движения. Теперь при открытии крышки ящика там всегда светло.

О. Беломестнов, г. Йошкар-Ола

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Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Еще одно решение проблемы подсветки вы найдете тут.
  • «За рулем» можно читать в Телеграм.

Фото: О. Беломестнов

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За РулемРевин Алексей
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