Заменил мотор — оформлять надо? Ответ ГИБДД

Ситуацию, в которой оказался читатель «За рулем», разъясняет глава Госавтоинспекци Михаил Черников.

«Умер» мотор, предстоит его капиталка или замена. Как правильно всё оформить?

Алексей, Удмуртия

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Если вы выберете ремонт двигателя, то приведение его в первоначальное состояние без конструктивных изменений дополнительного оформления не требует.

В случае, если на машину будет установлен новый двигатель, необходимо внесение обновленной информации о модели и номере двигателя в государственный реестр транспортных средств, который ведется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ 27 декабря 2019 г. № 1874. Для этого необходимо обратиться в Госавтоинспекцию.

В то же время в соответствии с Правилами государственной регистрации ТС средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, в случае если замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений в государственный реестр транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра.

Таким образом, если устанавливается двигатель той же модели, то необходимости срочного обращения нет.

Какие изменения в авто требуют обязательной регистрации в ГИБДД, узнайте тут.

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Фото: depositphotos и «За рулем»