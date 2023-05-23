Заменил мотор — оформлять надо? Ответ ГИБДД
«Умер» мотор, предстоит его капиталка или замена. Как правильно всё оформить?
Алексей, Удмуртия
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Если вы выберете ремонт двигателя, то приведение его в первоначальное состояние без конструктивных изменений дополнительного оформления не требует.
В случае, если на машину будет установлен новый двигатель, необходимо внесение обновленной информации о модели и номере двигателя в государственный реестр транспортных средств, который ведется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ 27 декабря 2019 г. № 1874. Для этого необходимо обратиться в Госавтоинспекцию.
В то же время в соответствии с Правилами государственной регистрации ТС средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, в случае если замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений в государственный реестр транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра.
Таким образом, если устанавливается двигатель той же модели, то необходимости срочного обращения нет.
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Фото: depositphotos и «За рулем»
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