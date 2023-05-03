Новинка на замену Camry: сколько она будет стоить
У Arrizo 8 ладные формы, без китча – возможно, спереди еще появятся противотуманки. Патрубки выхлопа – бутафория, зато вся оптика на светодиодах.
Салон российской «восьмерки» пока не показали, но ясно, что общее архитектурное решение с «приборной доской» из двух 12‑дюймовых планшетов будет, как в Китае.
Ждем простора сзади – это общая черта китайских машин вообще, а колесная база у Arrizo 8 лишь на 35 мм меньше, чем у Camry (2790 мм).
Сзади – многорычажка и дисковые тормоза. Под капотом ждем мотор 1.6 турбо (скорее всего, в варианте настроек на 149 л. с.) и 7‑ступенчатый робот от кроссовера Tiggo 8 Pro. Позже появится более мощная гибридная версия.
Первый показ Arrizo 8 в Chery приурочили к благотворительному мероприятию, оргаиизованному совместно с футбольным клубом «Спартак-Москва» и фондом «Арифметика добра». Подопечные фонда – приемные дети – посетили стадион «Открытие Банк Арена» и его музей. Затем главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провел занятие для детей на клубной базе в Тушине и футбольный матч между детьми и тренерским штабом команды. Со счетом 2:1 победили юные игроки.
- Chery может построить завод в России.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен