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Новинка на замену Camry: сколько она будет стоить

До конца лета Сhery привезет в Россию седан Arrizo 8.

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У Arrizo 8 ладные формы, без китча – возможно, спереди еще появятся противотуманки. Патрубки выхлопа – бутафория, зато вся оптика на светодиодах.

Салон российской «восьмерки» пока не показали, но ясно, что общее архитектурное решение с «приборной доской» из двух 12‑дюймовых планшетов будет, как в Китае.

Ждем простора сзади – это общая черта китайских машин вообще, а колесная база у Arrizo 8 лишь на 35 мм меньше, чем у Camry (2790 мм).

Arrizo 8 — один из самых современных китайских седанов – на родине он вышел в продажу лишь в сентябре 2022 года. В России Arrizo 8 вряд ли окажется дешевле 2,5 млн рублей. Во‑первых, конкурентов почти нет, а во‑вторых, корпоративные парки очень заждались таких машин.
Arrizo 8 — один из самых современных китайских седанов – на родине он вышел в продажу лишь в сентябре 2022 года. В России Arrizo 8 вряд ли окажется дешевле 2,5 млн рублей. Во‑первых, конкурентов почти нет, а во‑вторых, корпоративные парки очень заждались таких машин.
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Сзади – многорычажка и дисковые тормоза. Под капотом ждем мотор 1.6 турбо (скорее всего, в варианте настроек на 149 л. с.) и 7‑ступенчатый робот от кроссовера Tiggo 8 Pro. Позже появится более мощная гибридная версия.

Первый показ Arrizo 8 в Chery приурочили к благотворительному мероприятию, оргаиизованному совместно с футбольным клубом «Спартак-Москва» и фондом «Арифметика добра». Подопечные фонда – приемные дети – посетили стадион «Открытие Банк Арена» и его музей. Затем главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провел занятие для детей на клубной базе в Тушине и футбольный матч между детьми и тренерским штабом команды. Со счетом 2:1 победили юные игроки.

Arrizo 8 весьма напоминает Тойоту Camry, но на 10 см короче «японки» (длина – 4780 мм).
Arrizo 8 весьма напоминает Тойоту Camry, но на 10 см короче «японки» (длина – 4780 мм).
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За РулемМилешкин Кирилл
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